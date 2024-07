Con la idea de hacer piezas exclusivas, únicas y con propósito surgió Believe by Maritza, emprendimiento de Maritza Hernández mediante el cual personaliza artículos pintados y grabados a mano con diseños modernos.

Entre las piezas, la artesana pinta sobre ropa, tote bags, carteras, bultos, indumentaria en tela mahón como jackets y pantalones, cuadros en canvas y vasos grabados, entre otros. Además, diseña stickers con mensajes positivos y cuenta con la línea Mi pedacito de cielo, llamada así en honor a sus nietos, con la que crea corazones en cerámica montados en madera.

Según explicó la también coordinadora de eventos, la marca Believe by Maritza nació en el 2019, luego de regresar de Estados Unidos, como una manera de reinventarse al no conseguir empleo. Decidió tomar un curso de caligrafía para añadirle valor a su trabajo y es así cuando comenzó a crear cuadros pequeños con mensajes bíblicos y paulatinamente fue añadiendo otros artículos a la marca para diversificar sus ofrecimientos.

Un distintivo de la línea es que cada pieza es personalizada y única, según especificó la artesana, ya que aunque puede repetir figuras y formas como los corazones, flores y mariposas, los diseños son diferentes. Además, en ocasiones la creadora personaliza los artículos al momento, añadiéndole un diseño distintivo, nombre o mensaje a petición del cliente.

“Realmente no hay diseños repetidos en ninguno de mis artículos. Por ejemplo, tengo una frase que la gente me pide mucho que es “Un día a la vez” . Yo trabajo mucho corazones, flores, mariposas y no hago ningún dibujo como tal, sencillamente me siento, oro antes porque mi negocio se lo debo al Señor sobre todas las cosas y dibujo y escribo mensajes que vengan inspirados por la Palabra de Dios o mensajes positivos que puedan ayudar a este mundo en el que estamos viviendo…para que aquellas personas que lo reciban y lleguen a mi mesa y lo vean puedan decir: este mensaje es mío”, dijo sobre el proceso creativo y su inspiración.

El nombre de la marca representa la fe que mueve e inspira su negocio y busca transmitir en cada pieza a sus clientes. “Believe by Maritza trata siempre de hacer algo diferente, que aporte algo positivo a la persona y dejarle saber cuán grande es el amor de Dios por todos nosotros…yo siempre he creído y hay un versículo bíblico que dice ‘Todo es posible si puedes creer’ y me incliné por ahí para el nombre”, sostuvo la emprendedora.

Recientemente, ofreció el primer taller de pintura llamado “Pinta Tú”, en el que las participantes crearon sus propias piezas pintadas a mano. Entre los planes para la marca, está realizar más talleres y tener una tienda online donde pueda vender sus productos y que sean accesibles dentro y fuera de Puerto Rico.

Las personas interesadas en hacer órdenes pueden contactar a Maritza a través de las redes sociales de Instagram: @believebymaritza, Facebook: Believe By Maritza o en TikTok: @believe.by.maritza. También pueden visitar alguno de los puntos de venta en las actividades y ferias en las que participa, las cuales anuncia en las redes de la marca.