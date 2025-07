Desde los 11 años, Marié E. Rivera Díaz encontró en las artesanías un refugio. Mientras otros niños jugaban, ella terminaba rápido sus tareas para poder crear. Esa niña creativa es hoy la mente y corazón detrás de Luna Esperanssa Handmade, una marca puertorriqueña dedicada a la confección de prendas y piezas en tela de algodón con la técnica “tie dye”.

“Siempre he necesitado una forma de mantenerme ocupada. Me gusta trabajar con las manos, las manualidades, pintar… el arte siempre ha sido mi escape”, compartió.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2018, un año después de convertirse en madre. La necesidad de generar un ingreso adicional mientras cuidaba de su bebé fue el impulso que necesitaba para emprender con lo que más le apasiona: el arte.

“Mi mamá me dijo una vez: ‘Deberías aprender a hacer esas camisas porque siempre tienes una puesta’. Y mi papá me motivó a seguir creando. Ellos siempre me han apoyado”, sostuvo.

Aunque cuando pequeña tomó un curso de bisutería, todo lo que sabe del “tie dye” lo ha aprendido por su cuenta: viendo videos, estudiando técnicas de otras artesanas y experimentando. Se ha convertido en una experta autodidacta que respeta cada fase del proceso: desde humedecer la pieza, amarrarla, teñirla, dejarla reposar por 48 horas, hasta lavarla y plancharla. El proceso puede tardar hasta una semana en completarse, según explicó.

Para la artesana, la marca no solo es un espacio creativo, también es una afirmación de identidad. “Yo no me dejo llevar por las modas. Tengo mi estilo y quiero que quienes usen mis piezas también se sientan únicas, sin importar lo que digan los demás”. Por eso el eslogan de su marca es claro: “Que no te importe nah” y tiene como objetivo que cada persona se sienta libre con lo que lleva puesto sin que le importe lo que opinen las personas.

El nombre Luna Esperanssa también guarda un significado personal. “La luna tiene muchas fases, como yo. Ha sido símbolo de mi proceso personal. Y Esperanssa con doble ‘s’ es mi segundo nombre. Es único, raro y llama la atención. Me representa”, precisó la emprendedora.

Rivera busca que todos sus productos sean hechos 100% a mano. Así que, aparte de camisas, realiza ‘tote bags’, medias, pañuelos y ‘scrunchies’ para el cabello. En los accesorios, trabaja la joyería plastificada como pantallas, pulseras y también realiza ‘bookmarks’, llaveros, bolígrafos con su eslogan y ‘stickers’.

Además de las camisetas y piezas de vestir, Rivera trabaja cualquier superficie de algodón que pueda intervenir. Hace de “todo para todos”, por lo que acepta pedidos personalizados y se adapta a los gustos y necesidades de sus clientes. Sus piezas se caracterizan por sus colores vibrantes, autenticidad y espontaneidad. Además, la artesana resalta que cada pieza encuentra su persona y eso la hace muy feliz, pues tiene un estilo para cada persona atrevida.

Para buscar sus trabajos puede acceder a las redes sociales de la marca en Facebook: Luna Esperanssa Handmade, Instagram y TikTok: @lunaesperanssahandmade y en su página web a través de lunaesperanssahandmade.com.