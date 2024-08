Atleta cagüeña establece nueva marca

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

CAGUAS – La cagüeña Gladymar Torres estableció el viernes, 2 de agosto, una nueva marca estatal en los 100 metros planos durante su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Torres pasó la meta con tiempo de 11.12 segundos. La marca anterior era de 11.20, que también le pertenecía.

“Estoy muy cerquita de romper la barrera de los 10 segundos. No sé cómo se siente”, reaccionó.

Con su actuación se colocó como la mejor atleta del evento de todos los tiempos para Puerto Rico. La mejor marca olímpica para Puerto Rico era poseída por Mayra Mayberry, quien realizó 11.51 en las olimpiadas de Atlanta 1996.

“Ha sido un año increíble. Este año para mí, me abrió los ojos que sí soy capaz de hacer lo que me proponga. No ponerme límite. Pero, también me ha sorprendido mucho. Yo sí sabía que estaba lista para representar, pero no sabía que estaba tan lista. Ha sido excelente. Ha sido espectacular”, narró la atleta.

Torres también es campeona de las Justas de Atletismo, con la Universidad Ana G. Méndez, en los 100 y 200 metros.

“Yo estoy satisfecha con el trabajo que realicé. Es importante tener experiencia. Me voy con eso”, dijo Torres, quien finalizó en la posición 21 de 50 competidoras inscritas.

La joven de 21 años desconoce su futuro inmediato. Su entrenador Luis López se encargará de definir los próximos pasos en las semanas subsiguientes.

“Yo nunca sé nada”, expresó. “Espero estar como tres semanas de descanso para poder acabar la temporada. Eso depende de mí entrenador”.

La tres veces campeona estatal estuvo acompañada por su madre Lissette Crespo, su padre Juan Torres, su tía Bianca Crespo, su hermano Daniel Torres y su madrastra Norma Díaz.