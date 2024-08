Arremeten contra Luma y Genera por lentitud en la reconstrucción de la red eléctrica

SAN JUAN – El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al representante Víctor Parés, arremetieron contra Luma Energy y Genera Puerto Rico por la falta de “urgencia” en la rehabilitación del sistema eléctrico de la Isla que podría aumentar el costo de la reconstrucción, la más abarbacora en la historia moderna de los Estados Unidos.

De igual forma, los legisladores reiteraron su rechazo a cualquier aumento en la tarifa base del servicio de energía eléctrica, la cual es impulsada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (Junta).

“La carta enviada por la Junta a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en relación con el Plan Fiscal, detalla un problema que hemos señalado desde hace bastante tiempo, y es que ni Luma o Genera han mostrado un sentido de urgencia en la rehabilitación de la red eléctrica. Eso es una falta al pueblo de Puerto Rico. Que hoy estemos hablando de que los alrededor de 16,000 millones de dólares asignados al proyecto no sean suficientes, es el mejor indicativo que estos dos operadores privados han arrastrado los pies”, comentó el líder del PNP en la Cámara Baja.

“La Junta destaca en su carta lo que sabíamos, que apenas se han utilizado $1,000 millones solamente hasta ahora y que, debido a aumentos en precio de los materiales y mano de obra, entre otros factores, la reconstrucción pudiera exceder los fondos federales asignados para ello, eso son recursos que no tenemos y que no deberíamos buscar porque Luma y Genera tenían métricas y es aparente que la Junta sabe que no las ha cumplido. La pregunta es ¿por qué? Estos operadores tienen la obligación de responder y espero que lo hagan de manera expedita”, expresó Parés, quien representa el Distrito #4 de San Juan.

En la misiva de la Junta a la AEE, se explica que ‘el total de fondos federales obligados para la transformación del sistema energético de Puerto Rico es de aproximadamente $16 mil millones. De esa cantidad, solo aproximadamente $1 mil millones en proyectos se han completado o están en construcción’.

La carta también indica que la Junta pretende que se revise la tarifa básica de energía eléctrica.

“La tarifa base de 2017, según la propia Junta, ha servido para rehabilitar las finanzas de la AEE de cara al proceso de Título III. No es momento de modificar esa plataforma tarifaria, por el contrario, exhortamos a los miembros de la Junta a fiscalizar detalladamente las operaciones de Luma y Genera para que cumplan con métricas de eficiencias que redundará en ahorros tarifarios, los cuales se podrían pasar al consumidor”, añadió Méndez.

A finales del mes de junio la Junta envió otra carta, esta vez al Gobernador, en la cual apoya la solicitud de Luma Energy al Negociado de Energía de evaluar aumentar la tarifa base de electricidad.