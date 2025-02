¡Amarte… para amar saludablemente!

Por: Dr. Lexter Rosario Sanjurjo

Psicólogo Clínico & Coordinador del Departamento de Salud Mental

Concilio de Salud Integral de Loíza

En el mes del amor y la amistad, deseo que recuerdes ser tu mejor amigo(a) y comprométete a amarte. No podemos amar a otra persona que no sea a ti mismo(a) primero. Hay quienes lo hacen, pero te aseguro, no viven un amor propio balanceado. Te cuento: el amor propio implica estar seguro de ti mismo(a), romper con las dependencias emocionales y dejar de compararse con otros(as) y querer ser lo que otros quieren que tú seas. Se descarta de nuestro discurso el tan nombrado dicho: “Si tú no existes en mi vida, me muero”. Al amarnos, hacemos nuestra propia historia, desde una narrativa de apertura al cambio.

Amarte implica tener un escudo de autoestima o amor propio. Tener una buena autoestima, es vivir en consciencia plena de ti, tus fortalezas y debilidades. Reconociendo que tus debilidades las puedes trabajar para hacerlas una extensión de tus fortalezas. Es estar en armonía con la vida y tus semejantes, con sensibilidad ante las necesidades del otro(a).

Cuando hablamos de amor propio, nos nutre el bienestar emocional, reduciendo sentimientos negativos que no aportan a tu evolución. Al amarte, tomas mejores decisiones, creando un ambiente idóneo para establecer un balance decisional para lanzarte, aunque tengas miedo, reconociendo que al otro lado del miedo hay cosas mejores esperándote.

Al amarte, atraes relaciones más sanas y equilibradas donde establecerás límites saludables y podrás mantenerte emocionalmente protegido(a). No significa que no habrá tristezas, pero se viven desde su justa perspectiva. Nos anclamos más en las alegrías, atrayendo a nosotros lo que le pedimos al universo y trabajamos por ello.

Al amarnos, exiges respeto y atesoras la equidad, la buena comunicación y el ser excelente escucha. Reconoces y festejas los logros de los demás. El amor propio te ayuda a afrontar mejor los desafíos y retos de la vida. Evitando las distorsiones cognitivas como la generalización, el que todo saldrá mal, el que obligado tienes que hacer las cosas sin desearlas. Todos esos pensamientos catastróficos, rígidos, se manejan mejor cuando hay buena autoestima y crees en ti, ya que cuentas con la capacidad de flexibilidad cognitiva. Dado que cuentas con las habilidades y destrezas de saber buscar ayuda y volver donde te quedaste para comenzar con más fuerza.

Tener amor propio es autocuidado, es priorizar tu bienestar integral dejando atrás conductas autodestructivas.

Amarte para luego amar saludablemente, es de las mejores inversiones que puedes regalarte.

