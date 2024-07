Absuelto sujeto que presuntamente mató hombre en Carolina

CAROLINA – Un camionero, Juan Meléndez Suárez, fue absuelto de asesinato por la jueza Gemma González, del Tribunal Superior de Carolina. Meléndez Suárez había sido acusado de matar a tiros a Carlos Misael Clemente en abril de 2022.

El abogado del camionero, Omar Domínguez Dalmau, argumentó con éxito que la fiscalía no pudo demostrar la culpabilidad de su cliente. La principal prueba era un vídeo de seguridad que no permitía identificar al autor de los disparos. Además, no se encontraron pruebas forenses que vincularan a Meléndez Suárez con el crimen.

Los hechos ocurrieron en la avenida Sánchez Osorio de Carolina, cuando Clemente, armado con un bate, interceptó al conductor de una Toyota 4 Runner verde. El conductor, en defensa propia, disparó y mató a Clemente.

Domínguez Dalmau celebró la decisión judicial y afirmó que se hizo justicia. El abogado siempre sostuvo que su cliente era inocente y que actuó en defensa propia.