Yunque 93 se prepara para nueva temporada

NORESTE – La emisora radial Yunque 93 se ha mantenido entre las estaciones radiales de música tropical más escuchadas de Puerto Rico desde el 1994, cuando surcó potentemente los aires del país, concentrándose fuertemente en el área noreste.

Hoy, Yunque 93, que transmite en el 92.9 fm, anuncia una nueva temporada encabezada por la corporación de medios EBS.

“En Yunque estamos comprometidos con una nueva temporada llena de mucha variedad. El nuevo concepto que traemos responderá a las necesidades de las comunidades. En los programas que saldrán al aire desde las seis de la mañana podrán discutirse situaciones que nos afectan a todos como donde hay o no servicio de energía donde hay alguna situación que implique intervención del gobierno donde hay algún caso que merezca ser mencionado al aire y que afecte a comunidades como a los millones de puertorriqueños que vivimos aquí y también sufrimos por las desavenencias que se cometen aquí” expresó la portavoz de Yunque 93, Monica Liz Arroyo.

La emisora contará con programación variada desde el horario matutino, programa de deportes y programas pagados.

“Esta semana ya les anunciaremos los talentos que estarán al aire en el matutino que iniciará a las 6:00 am y en los programas deportivos. También nos honra una alianza con el periódico Presencia que tendrá un espacio a las 9:00 am que se llamará “Entérate con Presencia” y el horario de la noche que será exclusivo de programas reflexivos y dinámicos para que los buenos amigos lo disfruten” destacó, Arroyo quien ha producido y colaborado con programas y eventos en P.R. y fuera.

Yunque 93 por años se destacó como una estación de primera que cautivó a miles de personas con su programación variada y que ahora bajo esta nueva dirección promete seguir cautivando la atención de miles de radioescuchas.

“La música variada será el plato fuerte. Queremos que nuestra audiencia pueda pasarla bien mientras escucha los mejores éxitos de los cantantes que nos han cautivado por años. Ya anunciaremos más” también destacó la portavoz de la empresa.

Pendiente a las redes sociales de Yunque 92.9 fm y a Yunque93.com para más información.