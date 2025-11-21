Wilmarie Rivera se une a las Cangrejeras

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce anunciaron la incorporación oficial de Wilmarie Rivera, acomodadora de la Selección de Puerto Rico, para la temporada 2026 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Rivera, reconocida por su consistencia en la posición de acomodadora, debutó en la LVSF con las Amazonas de Trujillo Alto, logrando en su primera temporada los galardones de Novata del Año y Acomodadora del Año, convirtiéndose en apenas la segunda jugadora en la historia de la liga en alcanzar ambos reconocimientos en su temporada debut.

Entre 2024 y 2025, Rivera formó parte de la Liga Profesional de Voleibol de Estados Unidos y en julio de 2025 fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) del NORCECA Women’s Final Four, tras liderar a Puerto Rico a la victoria. Más adelante, participó en el Campeonato Mundial Femenino 2025, consolidando su rol como acomodadora titular del seleccionado.

“Estoy muy emocionada de regresar a jugar en Puerto Rico y profundamente agradecida por unirme a las Cangrejeras. Nada se compara con estar en casa y jugar frente a mi familia y amigos. Estoy lista para aportar desde el primer día”, expresó Rivera.

Por su parte, el apoderado del equipo, Marcos Martínez, destacó que “Wilmarie es una jugadora de carácter competitivo y una pieza clave en cualquier esquema de juego. Su trayectoria con la selección habla por sí sola y estamos muy entusiasmados por tenerla en nuestra plantilla”.

Rivera se suma a los refuerzos Tamara Otene y Kara McGhee, así como a las jugadoras nativas Andrea Rangel y Neira Ortiz, fortaleciendo un equipo que apunta a pelear por el campeonato 2026.