Wednesday Temporada 2 (Parte 1): Más familia, menos impacto

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

La segunda temporada de Wednesday llega a Netflix con una novedad: su historia se divide en dos partes. La primera, disponible desde agosto, ofrece solo cuatro episodios; la segunda se estrenará el 3 de septiembre. Este formato busca mantener la conversación activa por más tiempo, pero puede dejar a los fans con la sensación de que el regreso de Wednesday Addams queda a medias.

Enfoque en la familia Addams

A diferencia de la primera temporada, que equilibraba la vida en la Academia Nevermore con interacciones en el mundo real, esta segunda parte se centra casi por completo en la escuela. Pugsley se une como estudiante y recibe una trama propia que refuerza su relación con Wednesday. Morticia y Gómez, interpretados por Katherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, permanecen en el campus, lo que permite más escenas familiares y momentos icónicos de pareja.

Si bien este enfoque aporta calidez y cohesión, sacrifica uno de los elementos más atractivos de la franquicia: ver a los Addams enfrentarse a la “normalidad” del mundo exterior, una fuente habitual de humor y contraste.

Un misterio más breve

La temporada mantiene su componente de intriga, pero adapta su estructura al formato dividido. Varias incógnitas iniciales se resuelven antes del cuarto episodio, evitando frustraciones pero reduciendo la tensión. Se introducen nuevas pistas para la segunda parte, aunque sin un cliffhanger potente que genere ansiedad por el regreso.

Entre las novedades destaca una trama ambientada en un hospital psiquiátrico con la estética característica de Tim Burton, y la introducción de “casas” en Nevermore, un concepto al estilo Harry Potter que no termina de desarrollarse visualmente.

Nuevos personajes y cameos

La temporada suma incorporaciones interesantes como Evie Templeton, cuya estética y trama encajan perfectamente en el universo Burton. Joy Sunday, como la sirena Bianca Barclay, sigue brillando con usos creativos de sus habilidades. Sin embargo, actores como Steve Buscemi, Joanna Lumley y Billy Piper tienen apariciones limitadas, sugiriendo que su peso llegará en la segunda parte.

Entre los cameos más divertidos destacan Haley Joel Osment, Heather Matarazzo y una aparición extendida de Christopher Lloyd, ingeniosa en su guiño a la historia de la familia Addams.

El peso de Jenna Ortega

Jenna Ortega reafirma su interpretación icónica de Wednesday, manteniendo su característico estilo y el detalle de no parpadear en cámara. Sin embargo, el guion le ofrece menos variedad emocional que en la primera temporada, al enfocarla en una misión concreta. Emma Myers regresa como Enid, manteniendo su química con Ortega, y la dinámica entre ambas se amplía con una nueva compañera de cuarto.

Conclusión

Wednesday temporada 2 (parte 1) ofrece un regreso visualmente impecable, con actuaciones sólidas y un enfoque más íntimo en la familia Addams. Aunque pierde parte del impacto y frescura de la primera temporada, sigue siendo un contenido ideal para quienes aman la estética gótica, el humor negro y el mundo peculiar de Tim Burton.

Si puedes esperar, quizá valga la pena ver la temporada completa en septiembre; si no, estos cuatro episodios son un buen aperitivo para lo que vendrá.