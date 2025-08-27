Wanda Vázquez: “Asumo la responsabilidad, pero no hubo soborno ni recibí un solo centavo”

SAN JUAN – La exgobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró el miércoles, a su salida del Tribunal Federal en Hato Rey, que asume la responsabilidad por el cargo al que se declaró culpable, pero insistió en que no recibió dinero ni cometió soborno alguno.

“Primero que nada, gracias a Dios porque llegó este día. Llevo tres años esperando enfrentarme a esto y poder que se pudiese resolver”, expresó Vázquez Garced al dirigirse a la prensa.

La exmandataria explicó que en medio de la emergencia por el COVID-19 y los terremotos de 2020, confió en personas de su entorno político que no cumplieron con su deber de protegerla como candidata. “Se les olvidó pedirle la tarjeta verde a este señor. Nadie lo sabía… Yo estoy asumiendo la responsabilidad porque no lo hicieron adecuadamente”, afirmó.

Vázquez Garced recalcó que el acuerdo con la fiscalía federal archiva los cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico. “Aquí no hubo soborno, aquí yo no cogí un solo centavo, aquí yo no tenía ningún asesor político, aquí yo no tenía ninguna encuesta. Nada de eso ocurrió”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que la alegación está vinculada exclusivamente a su rol de candidata en una primaria política y no a su desempeño como funcionaria pública. “Esto no tiene que ver nada conmigo como exgobernadora, ni con corrupción, ni con nada de eso”, dijo.

Al ser cuestionada sobre si fue traicionada por sus allegados, contestó: “Yo no puedo decir que me traicionaron, lo que puedo decir es que no hicieron su trabajo adecuadamente de proteger a la candidata… Esto se trata de una promesa. Esta persona prometió apoyar, pero no apoyó nada. No se recibió nada”.

Sobre la promesa de apoyo de parte del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, Vázquez comentó: “Era una persona con un banco en Puerto Rico, cumpliendo con todas las leyes federales, con diferentes licencias, que vivía en Puerto Rico. ¿Qué manera tenía yo de saber que no era ciudadano americano? No hay manera”.

La exgobernadora reconoció que su error fue confiar demasiado: “Me sobre confié. Haberle dado prioridad a salvar a Puerto Rico del COVID y asumir esta responsabilidad hoy, lo hago de nuevo. Porque salvé la gente, aunque costó mucho”.

De cara al proceso de sentencia, fijado para el 15 de octubre, Vázquez dijo esperar que el tribunal evalúe el informe presentencial. “Ha sido devastador este proceso para mi familia… Espero que ahora, con el favor de Dios, sigamos adelante y tengamos paz”, concluyó.