Walmart lanza colección de bolsas reusables diseñadas por Waldemar Lozada

CAROLINA – La directora de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Públicos de Walmart Puerto Rico, Coral Cummings, informó el martes sobre el lanzamiento de una colección limitada de bolsas reusables diseñadas por el artista naranjiteño Waldemar Lozada, disponible en las 18 tiendas de la cadena alrededor de la isla.

“Este proyecto es mucho más que una colección de bolsas: es una plataforma para celebrar nuestras raíces, fomentar el orgullo cultural y llevar el arte puertorriqueño al día a día de miles de familias”, dijo Waldemar Lozada en declaraciones escritas.

“Para mí, el arte ha sido una herramienta de sanación y crecimiento, y es un honor compartirlo a través de esta iniciativa con Walmart”, añadió.

Cummings resaltó que cada bolsa presenta estampas inspiradas en la cultura puertorriqueña creadas por Lozada, cuya obra se reconoce por reflejar la diversidad y la resiliencia de la isla.

“En Walmart creemos en el poder transformador del arte y en el talento de nuestra gente. Nos llena de orgullo trabajar junto a Waldemar, al igual que con todos los suplidores locales que están en nuestras góndolas, para ofrecer productos de calidad, prácticos y que enaltezcan el talento puertorriqueño”, expresó Cummings en declaraciones escritas.

Además de reducir el uso de bolsas plásticas, la colaboración busca impulsar la economía creativa y posicionar las artes como motor de bienestar personal y colectivo, según informó la empresa.