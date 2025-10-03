VIEQUES – La Isla Nena recibió hoy con gran entusiasmo al atleta olímpico Ayden Marcus Owens-Delerme, medallista de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025 celebrado en Tokio, Japón, en la disciplina del Decatlón, donde además impuso un nuevo récord para Puerto Rico.

En el marco de su visita, el senador por el Distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, anunció la otorgación de un donativo de $20,000.00 a Owens-Delerme, como respaldo a su preparación con miras a los próximos Juegos Olímpicos.

“Queremos que Puerto Rico alcance la medalla de oro, y Ayden Owens-Delerme tiene el talento y la disciplina para lograrlo. Este donativo es una inversión en nuestro deporte y en un atleta que representa lo mejor de nuestra juventud”, expresó el senador Sánchez Álvarez.

Owens-Delerme, de 25 años, es hijo de madre viequense y ha dedicado su carrera deportiva a representar a Puerto Rico en los escenarios más prestigiosos del atletismo mundial. Su visita a Vieques simboliza un reencuentro con sus raíces familiares y culturales, así como un reconocimiento de la comunidad que lo vio crecer.

Desde muy joven mostró un talento excepcional como atleta integral en Pittsburgh, Pensilvania. Fue campeón estatal en múltiples disciplinas de pista y campo y recibió el prestigioso galardón de Gatorade Pennsylvania Boys Track & Field Athlete of the Year 2018.

Durante su trayectoria universitaria compitió en tres instituciones de gran prestigio deportivo, alcanzando logros históricos como, nueve veces All-American, tres veces campeón NCAA, campeón de conferencias SEC, Big Ten y Pac-12 y finalista del Bowerman Award, el máximo reconocimiento universitario en atletismo.

En el ámbito internacional, Ayden ha dejado en alto la bandera de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 donde obtuvo Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos París 2024 y en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 donde obtuvo medalla de plata.

El Alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, resaltó que “para Vieques es un honor recibir a Ayden, un atleta que lleva la sangre de nuestra tierra y que ha puesto a Puerto Rico en el mapa mundial del atletismo. Su visita nos inspira a seguir trabajando por nuestras juventudes y a demostrar que desde nuestra pequeña isla podemos soñar y alcanzar grandes cosas”.

Con su histórica medalla de plata en Tokio y el respaldo económico recibido, Ayden Owens-Delerme se prepara para conquistar la medalla de oro en los próximos eventos olímpicos, llevando en alto la bandera de Puerto Rico y el orgullo de Vieques.