agosto 26, 2025

Vieques facilita acceso gratuito a celulares para beneficiarios del PAN y Seguro Social

(Foto/Archivo)
VIEQUES – El Municipio de Vieques anunció que el próximo 29 de agosto de 2025, en horario de 10:00 a. m. a 1:30 p. m., se llevará a cabo una actividad dirigida a los residentes que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Reforma de Salud o Seguro Social.

Durante la jornada, los participantes podrán solicitar un teléfono celular completamente gratuito. La actividad se realizará en la plaza pública Luis Muñoz Rivera.

Para obtener más información, se exhorta a comunicarse a los siguientes números telefónicos: (787) 484-9957, (787) 324-9973 y (787) 203-9943.

La administración municipal invita a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad.

 

