Vieques: Construcción de nueva pista de atletismo en terrenos del Polideportivo

VIEQUES – El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, anunció la inversión de $2.5 millones para la rehabilitación del Polideportivo, incluyendo la construcción de una nueva y moderna pista de atletismo de 400 metros.

“Tenemos un compromiso con mejorar las facilidades deportivas y recreativas en nuestra isla municipio de Vieques con el objetivo de que podamos atraer competencia estatales, nacionales e internacionales. Para ello es vital completar el polideportivo, facilidad construida en los años noventa en el barrio Luján, pero la cual nunca fue terminada. Ahora contamos con una asignación presupuestaria de 2.5 millones de dólares, parte de la cual irá para rehabilitar esta facilidad, incluyendo una nueva pista de atletismo de clase mundial”, comentó el Alcalde.

“Vieques ha visto un despunte en la actividad deportiva y recreativa único para nuestra isla municipio. Nuestra juventud tiene mucho deseo de practicar disciplinas como el atletismo, baloncesto, voleibol, soccer, pickleball, boxeo y pelota, entre otras disciplinas y existe la facilidad para hacerlo, esta es una inversión en nuestro futuro como Pueblo”, añadió Corcino.

“Quiero agradecer al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, quien siempre ha estado pendiente de este proyecto y ha identificado partidas presupuestarias como esta para apoyar nuestros esfuerzos de mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades”, indicó el Primer Ejecutivo viequense.

El concepto del polideportivo fue desarrollado bajo la administración de la exalcaldesa Manuela Santiago en la década de los años noventa. Las instalaciones se edificaron en seis cuerdas de terreno en el centro del barrio Luján.

“Por décadas estas estructuras del polideportivo estuvieron abandonadas. Desde que llegamos a la administración municipal en enero de 2021, nos dimos a la tarea de establecer como prioridad la reconstrucción de esta facilidad, tan necesaria para nuestra gente. Hoy podemos decir que estamos más cerca”, terminó diciendo Corcino.

El Alcalde destacó que facilidades como el polideportivo brindan a Vieques la oportunidad de celebrar eventos competitivos de clase internacional, atrayendo nuevos visitantes a la isla y comentando una nueva base económica centrada en el turismo deportivo.