VIEQUES – El municipio de Vieques se encuentra en preparaciones para recibir al atleta puertorriqueño Ayden Owens-Delerme, quien hizo historia el sábado, 20 de septiembre al conquistar la primera medalla de la Isla en el decatlón durante el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, celebrado en la ciudad de Tokio, Japón.

El anuncio lo hizo el alcalde, José ‘Junito’ Corcino.

“De Vieques para el mundo, así nos sentimos esta mañana a través de toda nuestra isla municipio, luego de que un hijo de esta tierra, Ayden Owens-Delerme, se alzara con la medalla de plata en la exigente disciplina del decatlón. Esto es histórico para Vieques y Puerto Rico, es el primer puertoriqueño en medallar en esta disciplina y apenas el tercero en llegar al podio”, comentó el alcalde de la Isla Nena.

“Ya nos estamos preparando para recibir a nuestro héroe, un joven que demostró a nivel mundial que en Vieques hay talento de sobra. La administración municipal se encuentra realizando los preparativos correspondientes para brindarle a este excepcional atleta, Ayden Owens-Delerme, el recibimiento que merece con una gran fiesta”, añadió Corcino, quien indicó que en los próximos días se brindarán detalles sobre lo que llamó la ‘Gran Fiesta de Pueblo’.

El alcalde adelantó que, además, presentará una resolución ante la Legislatura Municipal para que el reconocimiento quede plasmado en los libros de historia de esta isla municipio.

Con el logro del sábado, Owens-Delerme se une a un exclusivo grupo de atletas puertorriqueños en alcanzar el podio durante los campeonatos mundiales de atletismo.

Javier Culson alcanzó la medalla de plata en 400 metros con vallas, tanto en Berlín 2009 como Daegu en 2011.

Más recientemente, Jasmine Camacho-Quinn logró bronce en Eugene 2022 y plata en Budapest 2023, ambas en los 100 metros con vallas.

Owens-Delerme acumuló 8,784 puntos, un nuevo récord nacional, y quedó a tan solo 20 unidades del oro, que fue para el alemán Leo Neugebauer con marcador de 8,804. El bronce correspondió al estadounidense Kyle Garland, quien registró 8,703.

“Hemos invertido mucho en el deporte de Vieques para, precisamente, fomentar acciones como la de ayer. Próximamente, estaremos desarrollando nuevas facilidades deportivas, con la ayuda que nos brindó el amigo y presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, en las facilidades del polideportivo. Los viequenses tienen el talento, ahora le estamos dando las herramientas para que alcancen sus más altos anhelos”, concluyó Corcino.