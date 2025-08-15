Vieques celebra exitoso regreso a clases

VIEQUES – El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, catalogó como ‘exitoso’ el inicio a clase para el nuevo año académico 2025-2026 en dicha isla municipio.

“El miércoles tuve la oportunidad de visitar todas las escuelas en nuestra isla municipio de Vieques para compartir con nuestros estudiantes, padres, maestros, directores y demás personal de la comunidad escolar durante el inicio de clases. Me llena de mucha alegría observar el rostro de nuestros niños, el futuro de Vieques, lleno de entusiasmo y compromiso”, dijo Corcino.

“Este inicio de clases ha sido uno muy exitoso, donde las escuelas han estado listas, reacondicionadas, para recibir a nuestros niños. Todo me dice que este será un año escolar lleno de nuevas experiencias de aprendizaje, logros y grandes aportaciones para nuestra comunidad educativa”, agregó el Alcalde.

Corcino destacó que en la escuela intermedia 20 de septiembre de 1988, la Autoridad de Edificios Públicos culino la instalación, este pasado mes de julio, del sistema de generación eléctrica de resguardo (planta eléctrica).

Además, se firmó un convenio de mantenimeinto de áreas verdes con la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas en el mes de abril por la cantidad de $81,600, con el objetivo de realzar trabajos de poda y deshierbe en cuatro planteles escolares viequenses.

Desde tempranas horas, en el día del tradicional ‘Back to School’, el alcalde de la llamada ‘Isla Nena’, recorrió todas las escuelas, recibiendo el insumo de los padres, estudiantes y maestros y “todo fue positivo”.