septiembre 01, 2025

Vieques celebra el deporte y la educación dedicando torneo a Eulogio Bermúdez Vélez

(Foto/Municipio de Vieques)

VIEQUES – La Administración Municipal de Vieques, encabezada por el alcalde José A. Corcino Acevedo y el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, participó en la dedicatoria de un torneo al Sr. Eulogio Bermúdez Vélez, en reconocimiento a su labor en la promoción del deporte y la educación en la isla.

En el acto estuvieron presentes jugadores y exjugadores viequenses de la Liga Doble A de Puerto Rico: Johnuelle Ponce Navarro, Iván Houellemont Encarnación, Pedro Pérez Orta, Abdel Amir Guadalupe Peterson, Roberto Abdel Nieves Zayas, Roberto Álamo e Ibrahim Jafet González Pérez.

El Municipio de Vieques expresa su compromiso con el deporte y la educación como bases del desarrollo comunitario, valorando la trayectoria de las personas que influyen en la juventud.

