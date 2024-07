Vienen las Fiestas Tradicionales de Loíza del 20 de julio al 4 de agosto

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó el itinerario oficial de las Fiestas Tradicionales en honor a Santiago Apóstol que se celebrarán del sábado, 20 de julio al domingo, 4 de agosto de 2024. El sábado, 20 de julio, a las 9:00 a.m. se celebrará un juego de ‘softball’ masculino en la comunidad Piñones. También a esa hora habrá un ‘Tres pa’ Tres’ en la Escuela Vocacional Eladio Rivera Quiñones. El domingo, 21 de julio, a las 7:00 a.m. será el 5K en la PR-951 y a las 9:00 a.m. el juego de ‘softball’ femenino en el parque de Parcelas Vieques. A la 1:00 p.m. habrá torneo de dominó en ‘Pay & Carón’.

El miércoles, 24 de julio, a las 12:00 de la madrugada, será la ‘Diana y Salva de Cohetes’, saliendo en caravana musical por Villas de Loíza. A las 8:00 p.m. habrá transmisión en pantalla gigante del documental ‘Santiago de las Mujeres’ en la remodelada plaza pública Carlos ‘Tatá’ Cirino Osorio en Medianía Alta.

Loíza es la Capital de la Tradición y con ello se resalta la cultura e identidad de un pueblo.

“Esta obra de arte cinematográfica loiceña fue dirigida y producida por Rosamary Berríos, y todos los puertorriqueños deben verla. Invitamos a todos el miércoles 24 a disfrutar la misma libre de costo”, señaló la alcaldesa.

El jueves, 25 de julio, se llevará a cabo la caravana de los loiceños ausentes saliendo a las 3:00 p.m. desde el Puente Herrera, con música y alegría por las comunidades. A las 7:00 p.m. será la apertura oficial y los reconocimientos de las Fiestas Tradicionales, seguido de las presentaciones musicales en el estacionamiento del Estadio Miguel Fuentes Pinet con el Ballet Folklórico Hermanos Ayala a las 8:30 p.m., seguido de Bobby Valentín las 10:00 p.m. y cerrando en grande con Joseph Fonseca y su Orquesta a las 12:00 de la medianoche.

El viernes, 26 de julio, a la 1:00 p.m. se realizarán los juegos pasivos en la Calle 8 de la Comunidad Maturí y a las 2:00 p.m. será la procesión de Santiago Apóstol de los hombres. En la noche, se presentará el Junte Loiceño a las 8:00 p.m. en el Fuentes Pinet, seguido de El Gran Combo a las 10:00 p.m., y cerrando con el espectáculo de Giselle a las 12:00 de la medianoche.

El sábado, 27 de julio, se celebrará el Día Internacional de la Bomba en el Batey de los Hermanos Ayala a las 12:00 del mediodía, seguido de la procesión de Santiago Apóstol de las Mujeres a las 2:00 p.m. Ya a las 7:00 p.m. se llevará a cabo el Reinado de Santiago Apóstol en Barrio Pueblo. A las 10:00 p.m. se presentará Oscarito, el más loco y su Orquesta en el Fuentes Pinet. A las 12:00 de la medianoche se presentará La India, proclamada como la ‘Princesa de la Salsa’ por la legendaria estrella cubana Celia Cruz.

El domingo, 28 de julio, a las 3:00 p.m. es la procesión de Santiago Apóstol de los Niños, y en la noche, se presenta la agrupación ‘Son de Loíza’ a las 7:00 p.m., seguido por Luisito Carrión y su Orquesta a las 8:00 p.m. y desde las 10:00 p.m. el cierre con Grupo Manía. Este evento es producido por Moreno Entertaintment Group, con el auspicio de NUC University, Ron Don Q y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, y su marca Voy Turisteando.

Por otra parte, el municipio de Loíza es auspiciador del Festival Santa Ana, que se celebrará el sábado, 3 de agosto, a las 7:00 p.m. con el tradicional reinado en la plaza Carlos ‘Tatá’ Cirino Osorio de Medianía, seguido de la presentación de la Tribu de Abrante a las 10:00 p.m.. El domingo, 4 de agosto, a la 1:00 p.m. es el Paseo Carnaval Santa Ana, también en la plaza de Medianía. A las 7:00 p.m. iniciará la fiesta musical con Pipo Pica, seguido de Jossie Esteban y la Patrulla 15 a las 9:00 p.m.

“Todos estos eventos son la más pura expresión de la cultura loiceña que repartimos por todo el mundo. Los invitamos a ser parte de los eventos y hagamos comunidad reafirmando nuestros valores como pueblo”, finalizó Nazario Fuentes.

Los platos tradicionales de Loíza

El municipio de Loíza, según su cognomento, es la Capital de la Tradición y con ello se resalta la cultura e identidad de un pueblo que entrelaza las tradiciones africanas, taínas y españolas que nos definen como puertorriqueños.

Además de las celebraciones culturales, como las Fiestas Tradicionales en honor a Santiago Apóstol, la música de la bomba, las procesiones, desfiles y las máscaras de vejigantes, resalta también en la identidad de los loiceños, la cocina tradicional cuyos platos típicos, que combinan la cultura africana y taína, les distinguen como pueblo.

Entre los platos tradicionales que hoy día se preparan en Loíza, como lo hacen en el Burén de Lula, un típico quiosco de comidas artesanales preparadas por María Dolores “Lula” De Jesús, autora del libro El Burén de Lula, Cocina artesanal, se encuentran; el arroz con jueyes, arroz con coco, empanadas de yuca, empanadillas de jueyes, tortilla dulce, casabe, arepas de arroz y maíz, salmorejo de jueyes, arroz con coco y dulce coco.

Asimismo, uno de los platos distintivos de Loíza es el tradicional Caldo Santo, que se confecciona mayormente durante el tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Esta receta tiene como ingredientes leche de coco, granos, pescado y viandas. El caldo santo, que se asemeja a un puré espeso, se hace con leche de coco, gandules, calabaza, batata, ají dulce, recao, yautía blanca y pescado desmenuzado (sierra). En algunas ocasiones se le añade plátanos verdes sin cáscara, sofrito, sal a gusto y semillas de achiote (en sustitución de salsa de tomate).

A continuación presentamos la receta del Caldo Santo, de acuerdo al procedimiento descrito en el libro El Burén de Lula, Cocina artesanal: