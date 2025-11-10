lunes

noviembre 10, 2025

Victoria de Trujillo alto en COPUVO

(Foto/Suministrada)
GUAYNABO – Las Amazónicas de Trujillo Alto (1-0) derrotaron el viernes en tres parciales a las Aguadilla Lady Sharks (0-1), en partido celebrado el viernes en la cancha Dolores Villegas de Guaynabo como parte de los cuartos de final de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

El conjunto trujillano se llevó la victoria con marcadores de 25-21, 25-8 y 25-21, mostrando dominio en la ofensiva y solidez en la defensa a lo largo del encuentro.

Ivania Ortiz brilló como la figura más destacada por las Amazónicas, liderando la producción ofensiva y contribuyendo con jugadas clave tanto en ataque como en bloqueo. Por las Lady Sharks, Heliceliz Rivera fue la jugadora más sobresaliente, aportando en momentos cruciales pese al empuje rival.

Con el triunfo, Trujillo Alto toma ventaja en la serie C de los cuartos de final, que se disputa a un máximo de tres partidos (3-2).

 

