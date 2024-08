Para Vicky Ortiz-Santiago el arte es más que una pasión, es la vocación con la cual emprendió la plataforma de expresión artística: Vicky Doing Art, en la que plasma su amor por la cultura, la historia e identidad puertorriqueña por medio de la pintura.

Según relató la artista, el amor por el arte comenzó desde los 11 años, cuando le pidió a su mamá que la matriculara en clases de arte y comenzó en la Liga de Arte de San Juan hasta que entró a la universidad; una vez se graduó de Biología Marina se matriculó nuevamente en ella. Desde entonces, se ha dedicado a pintar. Fue en el 2019 cuando comenzó de lleno con el proyecto, por lo que decidió vivir del arte, dedicándose a hacerlo a tiempo completo.

Vicky Doing Art es la plataforma que utiliza actualmente para compartir las obras de arte que realiza. “Mi trabajo artístico se especializa en nuestra cultura puertorriqueña, de transmitir lo que somos como país, nuestras tradiciones y muchas veces todas esas cosas que nuestras abuelitas nos enseñaron, como compartir un café, cómo cortar el racismo, hacer el café en la greca. Me gusta mucho representar nuestra cultura de esa manera”, manifestó la artista.

Como parte su emprendimiento, trabaja pinturas acrílicas y acuarela en lienzo, papel de acuarela y papel artesanal reciclado hecho en Puerto Rico. La línea cuenta con pinturas originales en canvas, ‘prints’ o piezas más pequeñas, stickers, portavasos (coasters) y grecas de café, entre otras piezas. Específicamente las grecas de café pintadas forman parte de una colaboración que hizo con el artista Vennuck, quien trabaja con patinetas recicladas.

Entre los diseños de sus piezas incluye colores vibrantes y llamativos, como el amarillo, fucsia, azul, anaranjado, lo que distingue su marca. De igual forma, en los diseños se destacan elementos de la cultura puertorriqueña como la pámpana del racimo de guineo y de plátano, la mata de plátano, los Reyes Magos en diversos temas, la flor de maga, grecas de café y estampas puertorriqueñas que evocan añoranzas del Puerto Rico de antes.

Su inspiración, dijo, proviene de observar el entorno que la rodea, la naturaleza, el campo, la cultura, las tradiciones puertorriqueñas, así como su amor por el océano y la vida marina. En el proceso creativo, sostuvo que se instruye, lee y educa sobre los temas, y de esa manera su arte sirve también como una plataforma de educación, en la que el observador no solo aprecia una obra de arte sino que aprende sobre su significado, contexto y representación dentro de la cultura puertorriqueña. Vicky mencionó que un ejemplo de ello es la pintura de las pámpanas, que en muchas ocasiones cuando las presentaba las personas no sabían lo que era y le preguntaban sobre ella.

Una de las pinturas más significativas que ha trabajado es una obra del prócer Pedro Albizu Campos, para la cual se educó y preparó antes de hacerla, al punto en el cual se adentró emocionalmente con la pieza, hoy día aún la conserva y tiene un valor muy especial para ella.

“Lo que más disfruto es expresar lo que somos…Tengo una pieza que son unas manos de hombre amolando un machete en un calabazal y he tenido tres experiencias distintas con esta misma pintura donde llega la persona a mi mesa y cuando ve eso empieza a llorar y le da sentimiento y me dicen wao es que me recordó a mi abuelo…me encanta cuando pasa eso, me encanta cuando las personas se identifican y son transportadas a una etapa de su vida, como pasa con los olores, con la música. Y cuando pasa eso con las pinturas que hago, pues me reafirma de que esta es mi vocación y que lo estoy haciendo bien, estoy haciendo a una persona feliz que vio una etapa feliz de su vida en mi pintura”, precisó la artista.

Para Vicky la dedicación y disciplina son parte fundamental de quienes viven del arte, tal y como se lo aconsejó una colega, quien le dijo que si quería vivir del arte debía pintar todos los días. Adicional, destacó que su consejo es que “crean mucho en ellos, que la práctica hace la perfección” y “que no tengan miedo en preguntar”.

“Vivir del arte es una profesión que la gente lo ve como un hobby pero cuando realmente uno tiene talento y uno lo puede compartir puede ser tu trabajo, realmente si te pones la misma disciplina que te pones para cualquier otra profesión, puedes vivir del arte”, puntualizó.

Las personas interesadas en adquirir alguna de las obras y piezas de Vicky pueden seguirla y contactarla a través de Instagram: vickydoingart, por teléfono al 787-525-4380 o por email al correo vickyortizsantiago@gmail.com. Asimismo, en Instagram comparte los eventos y festivales donde participará y expondrá su arte, como lo hará próximamente en el evento Campechada en Santurce.