VI Congreso Iberoamericano de Municipalidades Verdes concluye en Punta Cana

REPÚBLICA DOMINICANA – La Federación Iberoamericana de Municipalidades Verdes concluyó los trabajos del VI Congreso Iberoamericano, realizado en Punta Cana República Dominicana, con la participación de más de 300 representantes locales y municipalidades provenientes de Costa Rica, España, Puerto Rico, Panamá, México y Colombia, entre otros países de la región.

El evento, cuyos trabajos fueron liderados por el Dr. Pedro Richardson, actual presidente de la Confederación Iberoamericana de Municipalidades Verdes contó con la presencia de organizaciones afiliadas como la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios, (FLACMA) y la Confederación de Asociaciones Municipales de Centroamérica y el Caribe, (CAMCAYCA) reafirmando la unidad del movimiento municipalista iberoamericano.

A juicio de Richardson, «en este VI Congreso quedó demostrado que la sostenibilidad es un compromiso inaplazable para los gobiernos locales de toda Iberoamérica. Desde Punta Cana enviamos un mensaje claro: nuestras municipalidades están listas para liderar la transformación verde con responsabilidad, cooperación y visión de futuro.»

Durante la jornada de 3 días de congreso, los gobiernos locales participantes abordaron los desafíos urgentes de la gestión integral de residuos sólidos en Iberoamérica, un eje fundamental para el desarrollo sostenible de los territorios. De igual forma, para fortalecer la gestión técnica y administrativa de la organización se creó una dirección ejecutiva, posición que por elección y votación unánime recayó en el líder municipalista puertorriqueño, Mickey Espada.

Espada, como director ejecutivo de la organización a partir del año próximo, afirmó que, «recibo esta designación con profunda gratitud y el firme compromiso de trabajar por una Federación más unida, más técnica y más útil para servir a nuestras municipalidades. Mi misión será fortalecer la agenda municipalista sostenible y acompañar a cada territorio en la construcción de políticas más limpias y resilientes que no riñan con el desarrollo económico de las ciudades, sino que, por el contrario, armonicen sus resultados. Estos objetivos promueven la creación de más empleos y están dentro del marco filosófico de desarrollo sustentable que impulsan las Naciones Unidas».

Conferencias magistrales, paneles regionales y espacios de intercambio técnico sobre temática relacionada con el manejo del proceso de reciclaje en Panamá, el uso de residuos metálicos y electrónicos y su impacto en una economía circular y los marcos normativos para la gestión de residuos en Iberoamérica, formaron parte de la agenda del congreso.

Asimismo, se aprobó la Declaración de Bávaro–Punta Cana, un documento regional que establece compromisos de acción local para promover políticas públicas responsables, cooperación técnica y soluciones sostenibles.

La nueva Junta Directiva de la Federación Iberoamericana de Municipalidades Verdes está liderada por el Dr. Pedro Richardson de la República Dominicana; mientras que el alcalde de Luquillo, Puerto Rico, Jesús «Jerry» Márquez Rodríguez, ostenta la posición de vicepresidente. De igual forma fueron designados director auxiliar para Proyectos Estratégicos, Dicky Panay, director ejecutivo de AMUPA – Panamá y en calidad de tesorero, Isidro Negrón, director ejecutivo de FUCALI – República Dominicana. Tomás Mejías, concejal de Piña – República Dominicana, figura como miembro vocal.

Finalmente, Javier Ortega, presidente fundador y ahora asesor de la organización de municipalidades verdes, dijo estar convencido de que «ver el crecimiento, madurez institucional y compromiso real con la gestión integral de residuos, nos confirma que vamos por la ruta correcta. Los gobiernos locales de la región están dignamente representados en esta nueva Junta de directores a la que le esperan grandes retos y muchas oportunidades para avanzar en nuestros objetivos».