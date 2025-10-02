Una experiencia que nunca imaginó vivir

Desde el inicio de la entrevista, Vanessa destacó la gratitud que siente por formar parte de The Chosen. Para ella, interpretar a la Virgen María ha sido un regalo inesperado que ha marcado su carrera.

“Es una experiencia que nunca pensé que viviría. Estoy muy agradecida de estar interpretando un papel tan querido en nuestra tierra. Todas mis tías son devotas de la Virgen, así que me he ganado el favor de toda la familia”, comentó entre risas.

Además de la conexión personal con su personaje, la actriz resaltó lo especial que resulta llevar su trabajo a Latinoamérica y ver cómo el público recibe la serie con tanto cariño.

The Chosen en los cines de Puerto Rico y Latinoamérica

Mark compartió con Vanessa cómo en Puerto Rico las temporadas de The Chosen han llegado incluso a los cines, convirtiéndose en un evento comunitario que une a la audiencia en torno a un contenido de fe. La actriz coincidió en que esta conexión con la gente es una de las mayores recompensas del proyecto.

“Lo más bonito es que la gente de verdad conozca tu trabajo, pero también pueda disfrutar de la serie”, señaló.

El éxito en salas de cine y plataformas digitales confirma la necesidad de contenido distinto, enfocado en valores y espiritualidad.

Historias que conmueven y transforman

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista surgió cuando Vanessa compartió testimonios de personas que se han visto profundamente tocadas por la serie. Relató la historia de una joven cuya relación con su madre estaba marcada por el abandono y el abuso. Al ver la representación de la Virgen María en The Chosen, esa imagen se convirtió para ella en el ideal de maternidad que siempre había anhelado.

“Te lo digo y se me pone la piel de gallina. ¿Cómo puede ser de impactante una serie de televisión? Este tipo de historias son las que nos hacen ver la responsabilidad que tenemos como artistas”, expresó emocionada.

También recordó el caso de una amiga cuya madre lucha contra el cáncer. Para ella, los momentos de paz llegan al sentarse en su sofá y ver episodios de The Chosen, encontrando en ellos consuelo y calma.

Más allá de la religión: un puente universal

Un aspecto que sorprendió a Vanessa es cómo The Chosen ha llegado a públicos que no necesariamente son religiosos. Personas que no practican ninguna fe también se sienten inspiradas y conectadas con las historias.

Este fenómeno demuestra que el poder narrativo de la serie va más allá del ámbito religioso: conecta con las emociones humanas universales como el amor, la esperanza y la resiliencia.

El orgullo de la representación latina

Otro tema importante fue la representación latina dentro de la producción. Vanessa destacó que no solo frente a las cámaras hay actores hispanos, sino que también detrás del escenario existe un equipo diverso que aporta su talento.

“Es algo muy orgulloso ver latinos representados en pantalla y en bastidores. Somos parte de un proyecto global que refleja nuestra identidad”, dijo.

Esta diversidad es clave para que el público latinoamericano sienta la serie como propia y refuerce la conexión emocional con los personajes.

Temporada 5: lo que podemos esperar

Uno de los momentos más esperados de la conversación llegó cuando Vanessa ofreció detalles sobre lo que traerá la temporada 5. La actriz adelantó que la serie será traducida en más de 50 idiomas, lo que permitirá a más personas disfrutarla en su lengua materna. Este esfuerzo de accesibilidad representa un paso enorme para acercar la historia a públicos de todas las edades y culturas.

En cuanto a la trama, la temporada comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, un momento icónico que marca el inicio de los eventos más trascendentes en la narrativa bíblica.

Con más de 600 extras en el set, la producción recrea con espectacularidad escenas que prometen ser inolvidables. Vanessa también reveló que se presentará una Última Cena diferente, no solo con los discípulos, sino también con las mujeres que formaban parte del ministerio de Jesús.

Además, la temporada explorará la intriga política y religiosa que rodeó los últimos días de Jesús, mostrando una perspectiva más amplia de la Semana Santa.

Un legado de esperanza

Para Vanessa, ser parte de The Chosen no solo representa un logro profesional, sino también la oportunidad de dejar un legado espiritual.

“Como artista uno busca transmitir emociones, pero nunca imaginé que mi trabajo pudiera dar calma, esperanza y paz a tantas personas alrededor del mundo”, concluyó.

Conclusión

La entrevista de Cine Geek con Vanessa Benavente confirma lo que muchos ya saben: The Chosen es más que una serie, es un movimiento cultural y espiritual que está marcando generaciones. Con testimonios conmovedores, representación latina y una temporada 5 cargada de momentos icónicos, la producción se prepara para seguir inspirando a millones de personas.