USPS abre adopción de cartas para la campaña ‘Operation Santa’

SAN JUAN – El Servicio Postal de Estados Unidos informó el lunes que comenzó la adopción de cartas para la campaña Operation Santa, iniciativa que permite a personas y grupos cumplir los pedidos enviados por niños y familias durante la época navideña.

“Invitamos al público a unirse para llevar alegría adoptando una carta”, dijo Sheila Holman, vicepresidenta de mercadeo del Servicio Postal, en declaraciones escritas. “Cada año recibimos más cartas que adoptantes, así que si tienen la posibilidad, les exhortamos a participar”, agregó.

Según el comunicado, este ciclo incluye un énfasis especial en adoptar cartas familiares mediante una función que permite a equipos, oficinas o grupos comunitarios coordinar entre sí para cubrir todos los pedidos de un mismo hogar. Además, el catálogo digital Santa’s Gift Shoppe —operado por la empresa Toys R Us— fue ampliado para facilitar la compra y el envío de obsequios desde internet.

Los interesados deben acceder a USPSOperationSanta.com, crear una cuenta, verificar su identidad y seleccionar las cartas disponibles. Luego pueden adquirir los regalos por su cuenta o a través del catálogo en línea, y enviarlos por correo. El Servicio Postal recomendó enviar los paquetes antes del 13 de diciembre para procurar que lleguen a tiempo.

La función de equipos permite que una persona forme un grupo, invite a otros participantes y coordine la adopción de todas las cartas de un mismo núcleo familiar. El administrador del equipo puede ver cuáles cartas quedan sin adoptar y encargarse de completarlas para asegurar que todas sean atendidas.

De acuerdo con la agencia, el catálogo Santa’s Gift Shoppe facilita encontrar regalos, ofrece envío gratuito en compras mayores de cuarenta y nueve dólares y permite enviar los paquetes directamente al destinatario sin necesidad de acudir a una oficina postal.

El Servicio Postal exhortó a individuos, familias, centros de trabajo y organizaciones a adoptar cartas desde este lunes y a promover la participación de más personas interesadas en apoyar a familias durante la temporada navideña.