UPR Recinto de Río Piedras celebrará su 122 aniversario con una jornada de actividades académicas y culturales

SAN JUAN – Con el fin de celebrar el aniversario número 122 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), se presentará una jornada de eventos académicos y culturales gratuitos a llevarse a cabo del 11 al 14 de marzo de 2025.



«La conmemoración de los 122 años de la Universidad de Puerto Rico y de nuestro Recinto de Río Piedras nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la trayectoria como institución de excelencia académica y compromiso con el país. Celebramos este legado con una programación que resalta nuestra identidad y nuestros aportes a la sociedad. Será un momento especial para honrar la historia y proyectarnos hacia el futuro con renovada visión y compromiso. Invito a la comunidad universitaria, a nuestros exalumnos y exalumnas y a la comunidad en general a unirse a esta gran celebración”.



La celebración iniciará el martes 11 de marzo, cuando la Editorial UPR presentará el último volumen de la revista La Torre en el Museo de Historia, Antropología y Arte, a las 6:30 p.m. La presentación estará a cargo de los doctores Jorge Lefevre, Alejandro Carpio y Niévelyn Santos Santana, junto al director de la revista, el doctor Miguel Ángel Náter.



El miércoles, 12 de marzo, se ofrecerá la lección magistral “Sones del Caribe”, impartida por el célebre escritor puertorriqueño, el doctor Luis Rafael Sánchez, en el Teatro del recinto riopedrense, a las 9:00 a.m. Esta actividad que forma parte de la Cátedra Cervantes establecida en la institución el pasado septiembre.



Asimismo, ese día, el Decanato de Estudiantes celebrará el ya tradicional “Cumpleaños de la IUPI”, que tendrá lugar en el Centro Universitario de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. El evento contará con una presentación musical de la Tuna UPR, exhibición de artesanos, cupcakes para las primeras 400 personas y una invitación a los estudiantes, profesores y egresados a vestirse de rojo y blanco para conmemorar el día oficial de la fundación de la UPR.



Mientras, también en el Teatro de la UPR y en colaboración con la compañía Clase Maestra, subirá a escena, a las 7:00 p.m., la obra “La Pasión, según Antígona Pérez” de Luis Rafael Sánchez.



Por otra parte, el jueves 13 de marzo, la Facultad de Humanidades del recinto y Humanidades Puerto Rico ofrecerán una conferencia con el orador, escritor y profesor de Columbia University, Roosevelt Montás, quien hablará con el público asistente sobre los temas de su libro “Rescuing Socrates”, en el Teatro UPR a las 10:00 a.m.



En la noche del jueves, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, conducida por el director invitado Guillermo Figueroa, tendrá a cargo el concierto en honor a la conmemoración de los 122 años de la fundación de la UPR, a las 7:00 p.m., también en el Teatro.



El cierre de esta celebración será el viernes 14 de marzo, cuando la Rectoría y el Decanato de Asuntos Académicos realizarán la Ceremonia de Distinciones Académicas 2025, en la que se otorgará la distinción de profesor emérito a los doctores Paul R. Latortue de Administración de Empresas; José Luis Ramos Escobar, de Humanidades; Víctor Federico Torres Ortiz, del Sistema de Bibliotecas, y la distinción de profesor distinguido a James D. Ackerman, de Ciencias Naturales. La actividad se llevará a cabo en el Teatro de la UPR a las 9:00 a.m.



La entrada a todos los eventos es gratuita.