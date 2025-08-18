UPR Humacao se corona campeones en la Copa Nacional Enactus 2025

HUMACAO – La UPR de Humacao fue coronada campeona en la categoría Impact de la Copa Nacional Enactus 2025 con su proyecto Comfy Bum, el cual reutiliza neumáticos desechados para fabricar camas para mascotas.

Esta iniciativa apoya refugios de animales y genera empleo para mujeres y jóvenes en riesgo social. Como resultado, el equipo representará a Puerto Rico en la Enactus World Cup 2025 en Bangkok, Tailandia.

Enactus Puerto Rico, la principal plataforma de emprendimiento social universitario en la Isla, celebró durante la Social Enterprise Week 2025 sus 20 años de transformar ideas en impacto real.