Un vistazo a los próximos estrenos que Netflix tiene para ti

Netflix ofrece una vasta selección de contenido que puede ser abrumadora a la hora de elegir qué ver. Para ayudarte a navegar por este mar de opciones, hemos recopilado una lista de las mejores películas y series disponibles actualmente en la plataforma.

Ya sea que busques una emocionante película de acción, una conmovedora serie dramática o una comedia para reír a carcajadas, documentales, etc., aquí encontrarás algo que se ajuste a tus gustos.

A continuación, te presentamos nuestras recomendaciones destacadas:

Películas y Documentales:

Night Always Comes (La noche siempre llega)

2025 | R | Drama

Sinopsis: A punto de ser desahuciada en una ciudad que su familia ya no puede permitirse, una mujer se sumerge en una búsqueda desesperada y cada vez más peligrosa durante toda una noche para conseguir 25.000 dólares.

Protagonistas: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zachary Gottsagen.

One Hit Wonder (Único éxito)

2025 | TV-14 | Romance

Sinopsis: Estos dos cantantes nunca tuvieron mucha suerte en sus carreras. Ahora, lo arriesgan todo por una oportunidad de alcanzar el estrellato y el amor.

Protagonistas: Sue Ramirez, Khalil Ramos, Lilet Esteban.

Fall for Me (Enamórate de mí)

2025 | TV-MA | Drama

Sinopsis: Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido entra en su vida, de repente se ve distraída por las garras del deseo.

Protagonistas: Svenja Jung, Theo Trebs, Thomas Kretschmann.

Series:

Wednesday (Merlina)

2024 | 2 Temporadas | TV-14 | Fantasía

Sinopsis: Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Miércoles Addams investiga retorcidos misterios mientras hace nuevos amigos —y enemigos— en la Academia Nunca Más.

Protagonistas: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones.

Creadores: Alfred Gough, Miles Millar.

Final Draft (Última Oportunidad)

2025 | TV-PG | Reality TV

Sinopsis: Veinticinco atletas, la mayoría retirados, compiten por ganar 30 millones de yenes para lanzar su segunda carrera. ¿Podrán superar los duros desafíos físicos y psicológicos?

Saare Jahan Se Accha: The Silent Guardians (Saare Jahan Se Accha: Los Guardianes Silentes)

2025 | TV-MA | Thriller

Sinopsis: Un resiliente espía indio debe derrotar a su homólogo al otro lado de la frontera en una batalla de ingenio y espionaje para sabotear su programa nuclear.

Protagonistas: Pratik Gandhi, Sunny Hinduja, Suhail Nayyar.

Creadores: Gaurav Shukla.