SAN JUAN – La querida actriz y comediante, Marisé “Tata” Álvarez, presentará su stand-up comedy “Nunca Digas Nunca” el domingo, 28 de septiembre de 2025, a las 6:00 p.m. en el histórico Teatro Tapia del Viejo San Juan. En esta función especial, Marisé nos cuenta sobre sus mayores contradicciones y sus más recientes aventuras de joven adulta en sus 40’s.

El espectáculo forma parte de los esfuerzos de la Sororidad Mu Alpha Phi, la primera y más antigua sororidad fundada en Puerto Rico, para allegar apoyo en ruta a la gran celebración de su 100 aniversario en 2027. Será una velada de risas con propósito, enmarcada en la misión de esta organización de mujeres que, por casi un siglo, ha servido al país con compromiso social, cultural, educativo y comunitario.

“Apoyar a la Sororidad Mu Alpha Phi es apoyar a una organización de mujeres que, por casi cien años, han demostrado con hechos que sí se puede transformar la sociedad desde la unión, el servicio y el compromiso. Nunca Digas Nunca será una noche de risas, pero también una noche para reconocer el poder de las mujeres organizadas y el impacto que tienen en Puerto Rico”, expresó Marisé “Tata” Álvarez.

Por su parte, Lumir Ramírez, presidenta de Mu Alpha Phi, señaló, “La matrícula dice presente siempre, en todo momento crucial. Próximamente vamos a cumplir el centenario de esfuerzo, dedicación y ética de ayudar al prójimo, al tiempo que desarrollamos las líderes que necesita un mejor país. Es por esto que estamos encaminadas a celebrar un centenario de servicio y solidaridad, y seguiremos muchos años más fieles a esa misión que nos distingue”

Los boletos para la función ya están disponibles en PRticket.com: https://boletos.prticket.com/events/en/ndn