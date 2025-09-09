Un espacio para la fe y la comunidad: nace la Plaza de los Creyentes

Por Nedda S. Perales Martín

Con la presencia de líderes religiosos y comunitarios, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, inauguró la Plaza de los Creyentes, un espacio dedicado a la reflexión y la hermandad.

La ceremonia, celebrada en el corazón del Distrito Capitolino, dio inicio con interpretaciones musicales a cargo de la Orquesta del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Celinés Pagán, Ramón Adrián y el saxofonista Jorge Vizcarrondo.

La escultura muestra las siluetas sin rostro de una mujer, un hombre, un niño y una niña, simbolizando la universalidad del ser humano y alentando a meditar sobre la espiritualidad y lo que nos une como sociedad.

Joyce Negrón, directora de la Oficina de Asuntos Públicos, destacó que «este espacio es una invitación a reflexionar sobre los valores que aspiramos a que dirijan nuestras vidas, como la fe, la compasión, la solidaridad, el respeto al prójimo, el amor y la entrega a la familia».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el Hon. Carlos «Johnny» Méndez, afirmó que la Plaza de los Creyentes busca «marcar la ruta y el camino. Puerto Rico es un pueblo de Dios, la Isla del Cordero. A Él nos debemos y estamos aquí para cumplir su propósito».

Durante su intervención, Thomas Rivera Schatz agradeció la presencia de los líderes religiosos y comunitarios, y expresó que “con esta plaza reafirmamos nuestra misión de preservar y realzar los espacios históricos, culturales y cívicos de Puerto Rico. La Plaza del Creyente nos recuerda que la fe y los valores son la base de la vida en comunidad”.

En la ceremonia también tomaron la palabra los legisladores Gregorio Matías (PNP), Luis Javier Hernández (PPD) y Joanne Rodríguez Veve (Proyecto Dignidad), quienes coincidieron en la importancia de fortalecer los principios espirituales y los lazos comunitarios en la esfera pública.

La obispo Wanda Rolón tuvo a su cargo la bendición del acto, al que calificó como «un legado de fe». Como parte de la actividad, el Senado —a través de su presidente— hizo entrega de una guagua donada al pastor Germán Bergollo, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Blessing Bridge Inc., la cual será utilizada para apoyar la labor comunitaria y de servicio que dicha entidad realiza en beneficio de familias en toda la isla.