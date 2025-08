Turismo celebra la reapertura del Muelle 3 en el Viejo San Juan con la llegada del mega crucero Wonder of the Seas

SAN JUAN – Con la llegada del crucero Wonder of the Seas, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) celebra el reinicio oficial, en el día de hoy, de las funciones del Muelle 3 en el Viejo San Juan. Esto se da tras el compromiso y gestiones liderados por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

La reapertura del Muelle #3 se llevó a cabo luego de acondicionar sus facilidades y, posteriormente, completar la evaluación formal y minuciosa que probara el cumplimiento requerido por las regulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos. Entre las agencias que participaron en el proceso se encuentran el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, San Juan Cruise Port y contratistas del sector privado.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico estamos entusiasmados con la reapertura del icónico muelle 3, ya que ésta posibilita el tránsito de más cruceros de amplia capacidad para pasajeros y la oportunidad de posicionar el Puerto de San Juan, como puerto base para la salida de sus rutas hacia el Caribe. Tenemos la certeza de que esta reapertura marcará el inicio de un sólido impulso al crecimiento de la industria de cruceros, del turismo y del desarrollo económico en la Isla”, indicó la directora de la CTPR, Willianette Robles Cancel.

Las actividades organizadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico para el disfrute de los cruceristas que lleguen en el crucero Wonder of the Seas y de otros visitantes que estén recorriendo el Viejo San Juan, incluyen pleneros con cabezudos, artesanos en el área y una estación de tatuajes temporeros de la campaña The Sounds of Puerto Rico, desde las 12:00 p.m.

Todas estas actividades tendrán lugar junto a la plazoleta de I LOVE PR y cerca del muelle tres.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz, compartió que “en la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico estamos listos para continuar impulsando el desarrollo económico de la Isla, en acorde con la política pública de nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón. Por tal razón, trabajamos arduamente para lograr la apertura del muelle 3 oeste con el objetivo de que esta plataforma sirva como eje adicional para la llegada de cruceros. Hoy, con la llegada del Wonder of the Seas, se valida ese esfuerzo a favor de nuestro Pueblo”.

«La llegada hoy del Wonder of the Seas a nuestro puerto de San Juan es una clara demostración del compromiso y la capacidad de San Juan Cruise Port para llevar a cabo, con éxito, las mejoras esenciales a la infraestructura portuaria de la capital. Gracias a una inversión extraordinaria que superó los $10 millones, el muelle 3 está ahora más preparado que nunca para recibir no solo embarcaciones de la clase Oasis, sino también, por primera vez, cruceros de la clase Icon. Este logro nos llena de entusiasmo, ya que la llegada de embarcaciones de mayor tamaño amplifica el impacto positivo en la comunidad del Viejo San Juan y en todo el ecosistema turístico de la Isla. Nos sentimos profundamente orgullosos de este hito y de lo que representa para continuar, juntos, impulsando la industria de cruceros en Puerto Rico hacia un futuro prometedor”, dijo Clarivette Díaz, gerente general de San Juan Cruise Port.

El crucero Wonder of the Seas, considerado uno de los cruceros más grande del mundo, cuenta con una capacidad de 6,988 pasajeros, visitó por primera vez la Isla en el año 2022.