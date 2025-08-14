Trujillo Alto se proclama doble campeón de la Liga WPS

Jeanc Rodríguez

SAN JUAN – El municipio de Trujillo Alto se lo llevó todo en la Liga de Waterpolo Superior (WPS) al proclamarse campeón de la temporada 2025, tanto en la rama masculina como en la rama femenina.

Los Laguneros de Trujillo Alto vencieron el sábado, 9 de agosto, a los Gigantes de Carolina, en la final celebrada en el natatorio de San Juan. Carolina había logrado la gesta de doble título en 2024.

En las femeninas, las Laguneras se impusieron con marcador de 20-15. Kemily Ferreira anotó un penal para la ventaja definitiva, 5-4. Ferreira fue la mejor anotadora con ocho goles, seguida por Amanda Ortiz con cuatro.

“Logramos ejecutar nuestro plan, se trabajó bien la defensa. Fue un gran partido y estoy muy contenta de lograr el triunfo”, indicó Ferreira, que fue la más valiosa de la final.

Mientras, en el juego masculino, los Laguneros aseguraron el copo al vencer 18-13 a los Gigantes. Garrett Zaan logró un gol, restando 6:59 de acción, para colocar la pizarra 14-12 y asegurar las hostilidades. Trujillo Alto suma su segunda corona; su primer galardón fue en el campeonato inaugural de la liga en 2022.

Bruno Chiappini se destacó con siete goles, mientras Marin Tomasovic aportó seis y Zaan cuatro. En causa perdida, Sergio Fernández logró cuatro anotaciones.

“Muy contento con la experiencia, espero regresar. Fue un gran torneo y me siento muy contento con haber logrado el campeonato”, expresó Zaan.

En el partido por el tercer lugar, los Tiburones de San Juan superaron 12-11 a los Metropolitan de Loyola.

La directiva de la liga y la Comisión de Polo Acuático de la Federación Puertorriqueña de Deportes Acuáticos es presidida por Jean Pierre Mujica.

“Tuvimos una gran temporada, quiero agradecer y felicitar a todos por el trabajo realizado. Ahora ya comenzamos con los preparativos de la próxima temporada en el verano de 2026”, reaccionó Mujica.