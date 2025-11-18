martes

Trujillo Alto realizará feria de pasaportes

(Foto/Archivo)
TRUJILLO ALTO – El municipio de Trujillo Alto informa que hoy martes 18 de noviembre de 2025 se realizará la Feria de Pasaportes en el salón de actos del Centro de Gobierno, de 9:00 a 14:00 horas o hasta que se alcance el límite de solicitudes establecido por el Departamento de Estado.

Las personas que deseen solicitar el pasaporte por primera vez o renovarlo pueden consultar los requisitos en el enlace proporcionado por el Departamento de Estado.

Es necesario leer los requisitos y presentar todos los documentos exigidos; en caso contrario, no será posible realizar el trámite ese día.

 

