Trujillo Alto celebrará la edición 34 del Maratón del Arrecosta’o

TRUJILLO ALTO – Con más de $14,000 en premios pagaderos el mismo día, el Municipio de Trujillo Alto celebrará la 34ta. edición del Maratón del Arrecosta’o el domingo, 20 de octubre de 2024 a las 5:00 pm, partiendo desde la PR-181, cerca de la entrada al correo, y concluyendo en el Paseo del Bicentenario. La información la ofreció el alcalde de dicha municipalidad, Pedro A. Rodríguez González, quien adelantó que próximamente se abrirán las inscripciones del evento.

“Nuestro maratón es un evento esperado tanto por corredores como por el público en general que se da cita para disfrutar y aplaudir a los atletas. Este año esperamos corredores de toda la isla y tenemos un equipo trabajando arduamente para que esta edición sea un éxito rotundo. Finalizada la carrera, habrá un espectáculo artístico para el disfrute de los asistentes”, expresó el primer ejecutivo municipal.

Rodríguez González indicó que habrá varias categorías, entre ellas abierto femenino y masculino, por edades a partir de los 14 años, en ambas ramas, trujillanos y trujillanas, silla de ruedas y categorías infantiles. Habrá una bonificación adicional de $100.00 para quien establezca nueva marca instituida por Adrián Rodríguez en el 2009, de 14.32 y de 16.53, por Beverly Ramos en el 2010.

El costo de la inscripción es de $25.00 por adelantado y $30 el día del evento. Las inscripciones se realizarán a través de la página www.micarrerapr.com hasta el sábado, 19 de octubre de 2024. Además, podrá hacerlo de manera presencial el día del evento en el Paseo del Bicentenario entre 11:00 am a 3:00 pm, donde se entregarán los chips y la camiseta conmemorativa. Cabe destacar, que las inscripciones para las categorías infantiles (5 a 13 años) se realizarán en línea y de manera presencial el domingo, 20 de octubre de 2024, de 6:30 am a 7:30 am, en el Paseo del Bicentenario y este año esas categorías tienen salida a las 8:00 am.

Por otro lado, el alcalde adelantó que se utilizará el sistema electrónico para registrar el desempeño de cada participante. Mientras, el espectáculo artístico se llevará a cabo en el Paseo del Bicentenario con la Banda Ecco y Limi-T 21. Para más información, puede comunicarse con el Departamento de Recreación y Deportes al (787) 761-0172, extensiones 2740 y 2741.