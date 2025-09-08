TRAZOS: Homenaje en movimiento vivo a Awilda Sterling Duprey

SAN JUAN — El próximo 11 de septiembre de 2025, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se convertirá en un lienzo vivo para celebrar la vida y obra de Awilda Sterling Duprey: artista multidisciplinaria, performera, pintora, coreógrafa y figura esencial de la danza experimental puertorriqueña, con el evento “TRAZOS: Homenaje en movimiento vivo.”

Este tributo se organiza como parte del proyecto Tiznando el país: Visualidades y representaciones, bajo la dirección artística de Alejandra “Ale” Rosa, con el respaldo y subvención de la Mellon Foundation y el Fondo Flamboyán para las Artes y el apoyo institucional de la Universidad de Puerto Rico, la Alianza de Museos de Puerto Rico y las co directoras del proyecto Tiznando el País Dra. Maria Elba Torres y Marianne Ramirez Aponte.

Awilda Sterling Duprey es una de las artistas más influyentes de la escena afrocaribeña contemporánea. Su formación como artista visual en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y su posterior exploración de la danza experimental en Nueva York la llevaron a ser una de las artistas que fundara Pisotón en los años 70, el primer colectivo de danza experimental en la isla. Desde entonces, ha desarrollado una práctica interdisciplinaria que fusiona jazz, espiritualidad, arte abstracto, movimiento moderno y tradición afrocaribeña, construyendo un lenguaje estético radical que trasciende géneros. Su trabajo ha sido presentado internacionalmente, incluyendo la Bienal de São Paulo y la Whitney Biennial, donde en 2022 presentó la pieza… Blindfolded, una performance que explora la improvisación visual y sonora con los ojos vendados, reafirmando el cuerpo como medio de creación y resistencia.

La influencia de Sylvia del Villard, pionera del teatro afroboricua, fue determinante en su desarrollo. Del Villard le introdujo a las danzas africanas y le transmitió la importancia de la memoria corporal como forma de resistencia. Esta enseñanza marcó profundamente su obra, que articula una poética visual y performática anclada en la conciencia afrodescendiente, donde el cuerpo se convierte en archivo vivo de historia, espiritualidad y transformación social.

TRAZOS será una experiencia inmersiva que entrelaza el arte visual, el movimiento, la música y la espiritualidad afrocaribeña. Más que un espectáculo, será una ceremonia viva: una invocación a través del cuerpo, la improvisación y los trazos que han marcado la carrera radical de Sterling Duprey.

El artista y creador Pepón Osorio, galardonado con el Genius Grant, tendrá a su cargo las palabras de apertura del evento.

“Awilda nos ha enseñado que la improvisación no es falta de preparación, sino una metodología de posibilidad; un camino hacia la libertad creativa,” expresó el equipo curatorial de Tiznando el país.

El evento incluirá la pieza tributo “Las Juntas” dirigida por la artista y coreógrafa Awilda Rodríguez Lora así como intervenciones de figuras como Mayra Santos Febres, Pepón Osorio, y Gloriann Sacha Antonetty. También contará con una galería efímera, música en directo y conversaciones sobre el legado de Sterling Duprey.

“Es para mí un honor, y a la vez un acto de valentía, crear una pieza de danza inspirada en la presencia, la improvisación, la libertad y la rabia: elementos fundamentales en la práctica artística de Awilda Sterling-Duprey. A través de Las Juntas, propongo un espacio para compartir y visibilizar la fuerza vital que cada uno de los artistas del elenco encarna en sus cuerpos y espíritus”, expresó Rodríguez Lora, Directora de Las Juntas. TRAZOS es una invitación a sentir desde el cuerpo, a trazar nuestra memoria, y a honrar a una de las creadoras más significativas del Caribe afrodescendiente.

La entrada es libre de costo, como acto de justicia cultural y reconocimiento. Debido al espacio limitado, se requiere reservar boletos en PR Tickets: https://boletos.prticket.com/events/en/trazos