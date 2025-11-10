Traslado de transformador a Carolina se reanuda esta noche tras fallo hidráulico

SAN JUAN – LUMA informa que durante la madrugada de hoy, el traslado del nuevo transformador de Sabana Llana hacia Carolina se vio interrumpido temporalmente en la avenida Barbosa, Río Piedras, a causa de problemas hidráulicos en el equipo de arrastre. El personal está realizando reparaciones durante el día, y se espera que el desplazamiento se reanude esta noche sin contratiempos.

Las autoridades, en coordinación con el DTOP y la Policía de Puerto Rico, trabajan para minimizar el impacto al tránsito y mantener la seguridad de los conductores en el área.

Se exhorta a quienes transiten por la zona a extremar precaución mientras continúan los trabajos, reiterando el compromiso de completar el traslado de manera segura.​