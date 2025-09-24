miércoles

septiembre 24, 2025

Trabajos de rehabilitación de tubería sanitaria impactarán tránsito en el expreso Baldorioty de Castro

(Foto/Archivo)
SAN JUAN – El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informó el martes que la compañía Aerostar de Puerto Rico iniciará un proyecto de revestimiento de la tubería sanitaria ubicada en el expreso Baldorioty de Castro (PR-26), como parte de los trabajos de modernización de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Los trabajos comenzarán el sábado, 27 de septiembre, a las 10:00 de la noche y se extenderán hasta el domingo, 28 de septiembre, a las 10:00 de la mañana. Durante ese periodo se realizará un cierre parcial al tránsito en dirección de Carolina a San Juan en el kilómetro 8.2 del expreso.

Como ruta alterna, los conductores serán desviados por la marginal de la Baldorioty de Castro. El DTOP exhortó a utilizar la aplicación Waze para identificar las mejores rutas y reducir los retrasos en los tiempos de viaje.

La agencia advirtió que dentro de las zonas de construcción habrá personal trabajando y pidió a los conductores estar atentos a las señales y dispositivos de control del tránsito que serán instalados en el área. Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre estos trabajos a través de las redes sociales del DTOP y de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

