Trabajos programados de LUMA para robustecer servicio eléctrico en Canóvanas, Trujillo Alto y San Juan

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.57% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Lunes, 6 de octubre de 2025

Removido de vegetación peligrosa

Trujillo Alto – Calle Guajataca Urb. Villas de Caney Trujillo Alto

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Lomas Coles, sector Orozco; Bo. Campo Rico, sector Los Navarro; Bo. Cubuy, PR-186 km 10.1 interior y finca Imbert Cubuy.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan: 101 calle Borinqueña, Santa Rita, Río Piedras

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas