septiembre 05, 2025

Trabajos de mejoras eléctricas de LUMA provocan interrupciones programadas en Canóvanas y Humacao

(Foto/Suministrada)
NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.86% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados

Viernes, 5 de septiembre de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Canóvanas – PR-953 Bo. Lomas Sector Cedro & Parcelas Las 400, Bo. Palma Sola PR-957 km 1.4 interior & km 4.8.

Mantenimiento y remplazo de soterrado

  • Humacao – Oficina de Bienes Raíces, Palmas del Mar, Humacao.

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

 

