Trabajos de LUMA impactan Canóvanas, Trujillo Alto, Caguas y San Juan este jueves

NORESTE – LUMA Energy informó que hoy, se reportó un 99.68% por ciento de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy, son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados

Jueves, 28 de agosto de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Palma Sola, sector Peniel

Removido de vegetación peligrosa

Trujillo Alto – Bo. Carraizo, carr. 175, Bo. La Gloria, camino Pellín Cruz, Bo. Carraizo, sec. Cantera, carr. 175 y camino Pedro Martínez

Nueva construcción

Caguas – Carr. 796 km 1.6, Bo. Guasábara, Caguas

Requerido por el cliente

San Juan – Ave. H Todd, esq. Carmen, Santurce

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas