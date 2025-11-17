Tote Puerto Rico impone aumento en tarifas de contenedores en época navideña

SAN JUAN – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, denunció que, en plena época navideña, la empresa naviera Tote Puerto Rico, impuso otro aumento contra el consumidor al incrementar, sustancialmente, la tarifa por contenedor, de 425.00 a 485.00 dólares, lo que representará un incremento en el precio de sobre el 80 por ciento de los productos que entran a la Isla.

“He sido consistente en este tema, la empresa Tote Puerto Rico decidió, unilateralmente, aumentar los costos, no solo por contenedor, que fue de $60, sino también por vehiculo de carga en uso, de 69 a 79 dólares y por el transporte de mercancía que no caben en contenedores (breakbulk cargo) a $108 por cada 2,000 libras, eso es un aumento de $13.00. Esto son aumentos excesivos en plena época navideña, uno de los periodos donde más carga se recibe”, sentenció Aponte.

El aumento entra en vigor el 8 de diciembre.

“La alegación que se basa la empresa para aumentar el precio del manejo de los contenedores son los costos asociados con la ‘seguridad’ en la zona portuaria de Puerto Nuevo. Esto es algo que estamos evaluando investigar, pues en agosto se anunció la eliminación del sistema de inspección de contenedores por ser eficiente y costoso. Esta empresa (Tote) promovió esa eliminación argumentando que se reducirán los costos y que ese ahorro pasaría al consumidor, a nuestro Pueblo. Ahora resulta que no es así sino que al revés, quieren imponer otro aumento, que irá en beneficio directo a ellos”, expresó el también Presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Veterano.

“Puerto Nuevo Terminals (PNT)-consorcio que fusionó las compañías Luis Ayala Colón (LAC) y TOTE-Puerto Rico Terminales (PRT)- controlan el 70 por ciento de la operación portuaria lo que representa, en esencia un monopolio. Por eso pueden imponer estos aumentos, que repito, tendrán un impacto real en el bolsillo de nuestra gente, sin ninguna contemplación. Sobre el 80 por ciento de todos los productos y artículos que se venden en Puerto Rico entran por los muelles, así que el golpe al consumidor será bastante”, agregó el Representante por Acumulación, quien no descarta iniciar una investigación sobre esta acción.

El nuevo aumento viene menos de un año desde que Puerto Nuevo Terminals impusiera otro vertiginoso incremento en múltiples áreas de almacenamiento de contenedores, incluyendo la tarifa conocida como ‘System Recovery’ de 3.50 a 6.50 dólares por contenedor e implementó una nueva tarifa, la cual denominó ‘Infrastructure Fee’ a razón de $15.00 por unidad.

Mientras que dos años atrás subieron el costo de mantener un contendor durante los primeros cinco días en 40 por ciento (de $25.00 a $35.00), de 6 a 10 días en un 43 por ciento ($35 a $50), de 11 a 15 días 114 por ciento ($35 a $75) y de 16 días en delante de un 186 por ciento ($35 a $100).

«Estas acciones contradicen sus expresiones ante el Federal Maritime Commission (FMC) cuando solicitaban autorización de ese ente para la fusión, ellos llaman «acuerdo colaborativo», entre TOTE-PRT y LAC, osea PNT, justificándolo con eficiencia y economías que no se han visto, todo lo contrario. Conociendo la dependencia en la isla de la transportación marítima, se aprovechan.» concluyó Aponte