miércoles

octubre 01, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Tonatiuh en Kiss of the Spider Woman Un homenaje al cine latino y a Raúl Juliá

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 117
Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)Hablar de Kiss of the Spider Woman es recordar el impacto que tuvo en Puerto Rico y el mundo gracias a Raúl Juliá. La película de 1985 no solo le dio un Óscar a William Hurt, sino que posicionó a Juliá como símbolo de orgullo boricua en Hollywood.En entrevista con Cine Geek, Tonatiuh destacó lo significativo de este legado:
“Raúl Juliá es uno de los querendones de Puerto Rico. Es un actor que puso a nuestra cultura en alto”.

El reto de interpretar a Luis Molina

En esta nueva versión, Tonatiuh asume el papel de Luis Molina, un personaje complejo que en el pasado marcó un antes y un después en el cine.
“Me dio tanta alegría caminar en los mismos pasos que William Hurt o Raúl Juliá”, compartió.

El actor también celebró la oportunidad de trabajar junto a Diego Luna y Jennifer Lopez, resaltando cómo los latinos están cada vez más presentes en producciones de alto nivel.

Una versión musical vibrante

A diferencia de la película original, esta propuesta es un musical, con coreografías, canto y un diseño visual que mezcla la crudeza carcelaria con la fantasía del Hollywood clásico.

Tonatiuh lo describió como “una carta de amor al cine”, donde se rinde homenaje a íconos como Gene Kelly y Errol Flynn. Con esta reinterpretación, el proyecto busca reclamar el espacio que antes se le negaba a los actores latinos en la industria.

La representación queer y el cambio social

Kiss of the Spider Woman siempre se distinguió por su enfoque en una historia queer, un tema que en 1985 era considerado tabú. Hoy, la aceptación ha crecido y el cine queer ocupa un lugar más visible.

“La aceptación del público ha cambiado. Ahora tenemos festivales y espacios para contar estas historias con orgullo”, señaló Tonatiuh.

Este cambio social le da un nuevo significado a la historia, conectando con una audiencia más abierta e inclusiva.

Hollywood y la fuerza latina

Durante la conversación, Tonatiuh enfatizó el crecimiento de los latinos en la industria.
“Los latinos son Hollywood”, afirmó, mencionando ejemplos como Pedro Pascal, Oscar Isaac, Bad Bunny y la misma Jennifer Lopez.

El actor también cuestionó la idea de que los latinos no se apoyan entre sí, asegurando que la realidad demuestra lo contrario:
“Cuando nos dan las oportunidades, brillamos”.

Bill Condon y la visión detrás del musical

La dirección está a cargo de Bill Condon, conocido por su trabajo en grandes producciones.

Para Tonatiuh, trabajar con él fue inspirador:
“Él es un visionario que ama el cine y los musicales. Nos escuchó y nos dio espacio para aportar”.

Este enfoque colaborativo permitió que la película se convirtiera en una mezcla entre respeto al clásico y una propuesta moderna.

Conclusión

Kiss of the Spider Woman regresa en formato musical con un mensaje claro: el cine latino está más vivo que nunca. La actuación de Tonatiuh rinde homenaje al legado de Raúl Juliá, mientras abre paso a una nueva generación de artistas que reclaman su lugar en Hollywood.

“Me encanta ser parte de esta revolución y recordarle a nuestra gente la dignidad de nuestro talento y nuestra cultura”. – Tonatiuh

Tráiler:

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 635

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
267

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: