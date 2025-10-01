Tonatiuh en Kiss of the Spider Woman Un homenaje al cine latino y a Raúl Juliá

El reto de interpretar a Luis Molina

En esta nueva versión, Tonatiuh asume el papel de Luis Molina, un personaje complejo que en el pasado marcó un antes y un después en el cine.

“Me dio tanta alegría caminar en los mismos pasos que William Hurt o Raúl Juliá”, compartió.

El actor también celebró la oportunidad de trabajar junto a Diego Luna y Jennifer Lopez, resaltando cómo los latinos están cada vez más presentes en producciones de alto nivel.

Una versión musical vibrante

A diferencia de la película original, esta propuesta es un musical, con coreografías, canto y un diseño visual que mezcla la crudeza carcelaria con la fantasía del Hollywood clásico.

Tonatiuh lo describió como “una carta de amor al cine”, donde se rinde homenaje a íconos como Gene Kelly y Errol Flynn. Con esta reinterpretación, el proyecto busca reclamar el espacio que antes se le negaba a los actores latinos en la industria.

La representación queer y el cambio social

Kiss of the Spider Woman siempre se distinguió por su enfoque en una historia queer, un tema que en 1985 era considerado tabú. Hoy, la aceptación ha crecido y el cine queer ocupa un lugar más visible.

“La aceptación del público ha cambiado. Ahora tenemos festivales y espacios para contar estas historias con orgullo”, señaló Tonatiuh.

Este cambio social le da un nuevo significado a la historia, conectando con una audiencia más abierta e inclusiva.

Hollywood y la fuerza latina

Durante la conversación, Tonatiuh enfatizó el crecimiento de los latinos en la industria.

“Los latinos son Hollywood”, afirmó, mencionando ejemplos como Pedro Pascal, Oscar Isaac, Bad Bunny y la misma Jennifer Lopez.

El actor también cuestionó la idea de que los latinos no se apoyan entre sí, asegurando que la realidad demuestra lo contrario:

“Cuando nos dan las oportunidades, brillamos”.

Bill Condon y la visión detrás del musical

La dirección está a cargo de Bill Condon, conocido por su trabajo en grandes producciones.

Para Tonatiuh, trabajar con él fue inspirador:

“Él es un visionario que ama el cine y los musicales. Nos escuchó y nos dio espacio para aportar”.

Este enfoque colaborativo permitió que la película se convirtiera en una mezcla entre respeto al clásico y una propuesta moderna.

Conclusión

Kiss of the Spider Woman regresa en formato musical con un mensaje claro: el cine latino está más vivo que nunca. La actuación de Tonatiuh rinde homenaje al legado de Raúl Juliá, mientras abre paso a una nueva generación de artistas que reclaman su lugar en Hollywood.

“Me encanta ser parte de esta revolución y recordarle a nuestra gente la dignidad de nuestro talento y nuestra cultura”. – Tonatiuh