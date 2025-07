Together: Amor, horror y transformación sobrenatural

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Uno de los títulos más comentados del circuito de festivales en 2025 es Together, la ópera prima del director australiano Michael Shanks. Esta mezcla de horror corporal y comedia romántica, protagonizada por Alison Brie y Dave Franco, llega a los cines este 30 de julio bajo el sello NEON.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2025, donde recibió críticas entusiastas por su originalidad. Más tarde, Together repitió el éxito en SXSW, consolidando su lugar como una de las propuestas más refrescantes del cine de género este año.

Una relación que se transforma… literalmente

La historia gira en torno a una pareja que decide mudarse al campo en busca de tranquilidad. Sin embargo, un encuentro sobrenatural desata una transformación física y emocional que los llevará al límite. Lo que empieza como una historia de amor se convierte en una experiencia grotesca, oscura y profundamente original.

Michael Shanks, conocido por su corto animado Rebooted, dirige con audacia esta cinta que se atreve a explorar el cuerpo y la intimidad a través del lente del horror. Su enfoque visual creativo y su sentido del humor negro hacen de Together una experiencia cinematográfica única.

Alison Brie y Dave Franco: pareja en todo sentido

El dúo protagonista, Alison Brie y Dave Franco, aporta una química especial al interpretar a una pareja cuya relación se ve alterada de formas inesperadas. El elenco incluye también a Damon Herriman, Sunny S. Walia, Jack Kenny y Mia Morrissey.

Tráiler que despierta intriga

El segundo tráiler oficial, presentado como un “álbum fotográfico”, muestra a la pareja disfrutando de momentos románticos antes de que todo se descontrole. NEON ha optado por no revelar demasiado, permitiendo que el público llegue sin saber qué les espera… lo cual es parte del encanto.

TOGETHER – Official Trailer #2 – In Theaters July 30