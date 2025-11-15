sábado

noviembre 15, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Todo lo que llega a Netflix: thrillers, anime, historias basadas en hechos reales y opciones familiares

  • Visitas: 129

Seleccionamos estrenos y títulos destacados que llegan a Netflix en 2025: thrillers, documentales, anime, historias basadas en hechos reales y contenido familiar. Aquí encontrarás una guía rápida —con sinopsis, clasificación por edad y reparto principal— pensada para ayudarte a decidir qué ver hoy en Netflix.

Películas

Nuevos documentales y películas familiares que llegan al servicio de streaming en 2025.

Eloá, la rehén: En vivo por televisión

  • 2025
  • TV-MA
  • Documental

Sinopsis: Este fascinante documental explora el caso de una adolescente que fue secuestrada por su exnovio en una de las situaciones de rehenes más impactantes de Brasil.

Tee Yai: Nacido para ser malo

  • 2025
  • TV-MA
  • Drama

Sinopsis: En la Bangkok de los años 80, un astuto ladrón lleva a cabo una serie de audaces robos, desconcertando a las autoridades y al público, hasta que un policía se propone capturarlo.

Elenco: Nattawin Wattanagitiphat, Witsarut Himmarat, Akarin Akaranitimaytharatt

En tus sueños

  • 2025
  • PG
  • Niños

Sinopsis: Una hermana y un hermano emprenden un viaje por el paisaje absurdamente salvaje de sus propios sueños para pedirle al Hada de los Sueños, que concede deseos, la familia perfecta.

Elenco: Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Craig Robinson

Series

Desde thrillers limitados hasta nuevas versiones de clásicos infantiles, estas son las series que llegan a Netflix.

Mientras estuviste a mi lado

  • 2025
  • Serie limitada
  • TV-MA
  • Thriller

Sinopsis: Cuando dos mujeres conspiran para acabar con un matrimonio abusivo mediante el asesinato, un visitante inesperado llega, amenazando con destrozar todo lo que han planeado.

Elenco: Jeon So-nee, Lee You-mi, Jang Seung-jo

Creadores: Lee Jeong-lim, Kim Hyo-jeong

MARINES

  • 2025
  • 4 episodios
  • TV-MA
  • Documental

Sinopsis: Esta cautivadora serie documental militar sigue a la 31.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina mientras realizan ejercicios de combate de alto riesgo en el Pacífico.

Barrio Sésamo

  • 2025
  • 4 episodios
  • TV-Y
  • Niños

Sinopsis: ¡Los días soleados están aquí! Esta nueva versión de la serie «Barrio Sésamo» presenta a los personajes que amas, segmentos favoritos de los fans y nuevas formas de jugar.

Elenco: Chris Knowings, Suki López, Alan Muraoka

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 642

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
10

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: