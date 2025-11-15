Todo lo que llega a Netflix: thrillers, anime, historias basadas en hechos reales y opciones familiares

Seleccionamos estrenos y títulos destacados que llegan a Netflix en 2025: thrillers, documentales, anime, historias basadas en hechos reales y contenido familiar. Aquí encontrarás una guía rápida —con sinopsis, clasificación por edad y reparto principal— pensada para ayudarte a decidir qué ver hoy en Netflix.
Películas
Nuevos documentales y películas familiares que llegan al servicio de streaming en 2025.
Eloá, la rehén: En vivo por televisión
Sinopsis: Este fascinante documental explora el caso de una adolescente que fue secuestrada por su exnovio en una de las situaciones de rehenes más impactantes de Brasil.
Tee Yai: Nacido para ser malo
Sinopsis: En la Bangkok de los años 80, un astuto ladrón lleva a cabo una serie de audaces robos, desconcertando a las autoridades y al público, hasta que un policía se propone capturarlo.
Elenco: Nattawin Wattanagitiphat, Witsarut Himmarat, Akarin Akaranitimaytharatt
En tus sueños
Sinopsis: Una hermana y un hermano emprenden un viaje por el paisaje absurdamente salvaje de sus propios sueños para pedirle al Hada de los Sueños, que concede deseos, la familia perfecta.
Elenco: Jolie Hoang-Rappaport, Elias Janssen, Craig Robinson
Series
Desde thrillers limitados hasta nuevas versiones de clásicos infantiles, estas son las series que llegan a Netflix.
Mientras estuviste a mi lado
Sinopsis: Cuando dos mujeres conspiran para acabar con un matrimonio abusivo mediante el asesinato, un visitante inesperado llega, amenazando con destrozar todo lo que han planeado.
Elenco: Jeon So-nee, Lee You-mi, Jang Seung-jo
Creadores: Lee Jeong-lim, Kim Hyo-jeong
MARINES
Sinopsis: Esta cautivadora serie documental militar sigue a la 31.ª Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina mientras realizan ejercicios de combate de alto riesgo en el Pacífico.
Barrio Sésamo
Sinopsis: ¡Los días soleados están aquí! Esta nueva versión de la serie «Barrio Sésamo» presenta a los personajes que amas, segmentos favoritos de los fans y nuevas formas de jugar.
Elenco: Chris Knowings, Suki López, Alan Muraoka