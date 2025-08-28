Todo listo para la nueva edición de Los Kioskos Food Festival en Luquillo 

LUQUILLO – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, anunció que este próximo sábado 30 y domingo, 31 de agosto se celebrarán Los Kioskos Food Festival 2025, una actividad en donde el visitante tendrá la oportunidad de saborear la oferta gastronómica diversa que ofrecen los restaurantes de los Kioscos de Luquillo.

“Este próximo fin de semana se celebra la edición 2025 de ‘Los Kioskos Food Festival’, un evento único en Puerto Rico, pues ofrece a los visitantes la oportunidad de saborear los mejores platos, disfrutar de música en vivo con muchos artistas reconocidos y decenas de exhibidores, incluyendo muchos de nuestros artesanos, en un escenario de fiesta y alegría”, comentó Méndez.

La actividad, que se realiza por segunda ocasión en el área de los kioscos, incluirá presentaciones musicales, competencias, exhibición de artesanías, coctelería y manifestaciones culturales.

Como parte de la oferta musical, el sábado, 30 de agosto se presentarán Revolución Latina, El Golpe, Son de Aquí, Zorro Viejo, Plenéalo y Los Rufianes. Mientras, el domingo, 31 de agosto se presentarán en tarima: Grupo Manía, concurso de trovadores, DJ King Arthur, Jason Omar, Débora Brum, Christian Villegas y Viva la Banda.

Se informó que las áreas de estacionamiento comprenden el balneario La Monserrate, el Centro de Arte y Cultura y el Centro de Gobierno de Luquillo.

“Estoy convencido de que esta edición del festival será de gran impacto para todos. Los espacios disponibles para exhibidores se terminaron casi inmediatamente que inició el proceso, demostrando un gran interés por parte del público. Esta actividad representa una oportunidad para todos. No importa dónde residan, pueden visitar los kioscos y enamorarse de su singular gastronomía y ambiente familiar. Los invitamos a visitar los Kioscos de Luquillo este fin de semana y disfrutar de la mejor comida con una de las playas más bellas del mundo como su ‘backdrop’; mejor no podrían pasarla”, añadió el líder legislativo.

Según se precisó, los Kioscos de Luquillo se crearon en 1964 como una franja de pequeños y medianos comerciantes, que, desde entonces, se ha convertido en un centro de atracción turística por su ambiente familiar, comida y la cercanía de la playa La Monserrate.

El área que comprende los kioscos fue designada como Centro Gastronómico Especial de la Región Este de Puerto Rico a través de la Ley 123-2019, de la autoría del presidente cameral, con el fin de continuar fomentando el turismo y desarrollo económico de la zona.

Se especificó que los kioscos generan alrededor de unos 840 empleos directos, además de inyectar continuamente capital a la economía, no solo del municipio de Luquillo, sino también en los pueblos de la zona este de la isla. Se estima que la operación de los negocios en los kioscos produce más de $41.4 millones al año para la economía.

Según datos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, alrededor de un millón de personas visitan los kioscos anualmente.