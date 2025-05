Thunderbolts*: ¿Vale la pena este nuevo capítulo del MCU?

Por Mark Nieves de Cine Geek

Con un elenco lleno de personajes secundarios y emociones a flor de piel, Thunderbolts se presenta como una apuesta inusual dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Este nuevo capítulo sirve tanto como una historia propia como una pieza intermedia que prepara el camino para Fantastic Four: First Steps y futuras entregas de la saga.

¿La gran sorpresa? El asterisco en el título no es gratuito. Tiene un propósito narrativo que se revela hacia el final, aunque su impacto es más anecdótico que catártico. El tono general de la película es más introspectivo que épico, con un ritmo que tarda en arrancar, pero que recompensa a quienes se quedan hasta el final.

Florence Pugh brilla como Yelena Belova

Sin lugar a dudas, la gran fuerza de la película es Florence Pugh. Su interpretación de Yelena Belova destaca por su combinación de carisma, vulnerabilidad y humor ácido. Ya habíamos visto su potencial en Black Widow y Hawkeye, pero aquí asume un rol más protagónico, cargando con el peso emocional y narrativo de la historia.

Yelena no solo lidera al equipo en el campo, también funciona como el corazón moral del grupo. En más de una ocasión declara con ironía: “We suck!”, en referencia a la disfuncionalidad de los Thunderbolts, y ese cinismo funciona como espejo del MCU mismo, que parece estar reflexionando sobre sus propios excesos.

¿Quiénes son los Thunderbolts?

Este no es un grupo tradicional de héroes. Todos tienen pasados oscuros y heridas emocionales sin resolver:

• Yelena Belova (Florence Pugh)

• John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell)

• Ghost (Hannah John-Kamen)

• Taskmaster (Olga Kurylenko)

• Bob/Sentry (Lewis Pullman)

• Red Guardian (David Harbour)

• Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Todos han estado, de una forma u otra, bajo las órdenes de Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), actual directora de la CIA. Ahora, enfrentando un juicio político, Valentina busca eliminar toda evidencia de sus operaciones ilegales, incluyendo a los propios Thunderbolts.

El Proyecto Sentry y el enemigo invisible

Uno de los puntos más potentes de la historia es el arco de Bob, interpretado por Lewis Pullman, quien gradualmente se convierte en The Sentry. Su historia aborda la salud mental desde una perspectiva más seria. Bob vive en constante lucha contra The Void, una fuerza oscura que lo consume en sus peores días.

Esto lo convierte en un enemigo ideal para Yelena, quien también batalla con su pasado y la culpa. A medida que Bob obliga al equipo a enfrentar sus momentos más oscuros, la película logra sus declaraciones más honestas y conmovedoras sobre lo rotos que están estos personajes.

El experimento de Valentina, llamado Proyecto Sentry, fracasa estrepitosamente y desata una amenaza global. Esta no es una invasión alienígena ni un ejército rebelde. Es una fuerza oscura y simbólica que convierte a los ciudadanos en sombras: una representación visual del trauma y la depresión que acecha a cada uno de los protagonistas.

Una dirección visual que aporta valor

La dirección de Jake Schreier encuentra su punto más fuerte en la colaboración con el director de fotografía Andrew Droz Palermo (The Green Knight, A Ghost Story). Desde la escena inicial —una pelea en pasillo filmada desde arriba con fuertes contrastes de luz y sombra—, queda claro que la estética busca comunicar aislamiento, miedo e introspección.

A pesar de que el MCU tiene límites estilísticos impuestos por su formato, Thunderbolts logra algunas imágenes memorables que elevan la experiencia emocional del filme.

Humor, acción y altibajos

El guion intenta balancear los momentos oscuros con humor, pero no siempre lo consigue. El personaje de Red Guardian funciona como alivio cómico, aunque su exageración cansa rápido. Las secuencias de acción son competentes, pero no especialmente innovadoras.

A mitad de película, el ritmo decae y se siente que la historia tarda en arrancar. Sin embargo, el último acto mejora considerablemente y entrega un desenlace más emocional que explosivo.

Conclusión: Un «bajón» que vale la pena

Thunderbolts es, en muchos sentidos, el proyecto más sólido del MCU en esta etapa. Nos ofrece una aventura digna para personajes tradicionalmente ignorados, con espacio para explorar sus fracturas emocionales.

Marvel no reinventa la rueda aquí, pero entrega una historia visualmente cuidada, con actuaciones sólidas y un enfoque emocional más arriesgado. No es imprescindible antes de Fantastic Four, pero sí ofrece un vistazo distinto y más humano al mundo de los superhéroes.