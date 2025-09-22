Una nueva aventura en la galaxia muy, muy lejana

Los fans de Star Wars vuelven a emocionarse con el regreso de sus personajes favoritos. El primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, ya fue revelado y adelanta una aventura épica que mezcla acción, nostalgia y nuevos desafíos.

La película, anunciada en enero de 2024, llegará a los cines el 22 de mayo de 2026. Este proyecto marca el salto de Din Djarin, mejor conocido como “el Mandaloriano”, y Grogu —la entrañable criatura apodada Baby Yoda— a la pantalla grande tras conquistar audiencias en Disney+.