Por: Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)
Una nueva aventura en la galaxia muy, muy lejana
Los fans de Star Wars vuelven a emocionarse con el regreso de sus personajes favoritos. El primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Pedro Pascal, ya fue revelado y adelanta una aventura épica que mezcla acción, nostalgia y nuevos desafíos.
La película, anunciada en enero de 2024, llegará a los cines el 22 de mayo de 2026. Este proyecto marca el salto de Din Djarin, mejor conocido como “el Mandaloriano”, y Grogu —la entrañable criatura apodada Baby Yoda— a la pantalla grande tras conquistar audiencias en Disney+.
Elenco estelar para una historia épica
- Pedro Pascal
- Sigourney Weaver, en el rol de una piloto de combate.
- Jeremy Allen White, quien dará vida a Rotta, hijo de Jabba the Hutt.
- Jonny Coyne, como un temible señor de la guerra imperial.
Este equipo de actores refuerza la ambición del filme de expandir el universo de Star Wars con personajes frescos y emocionantes.
Lo que muestra el tráiler oficial
- El encuentro de Mando y Grogu con los personajes de Weaver y White.
- Batallas contra robots asesinos y bestias alienígenas.
- Cameos de personajes queridos como Babu Frik (The Rise of Skywalker) y Zeb Orrelios (Star Wars Rebels).
- Un duelo en la arena de Rotta contra un monstruo similar a un Rancor.
- La caída monumental de un AT-AT por una montaña, en una de las secuencias más espectaculares vistas hasta ahora.
Sinopsis oficial
“El Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales aún amenazan la paz de la galaxia. Mientras la Nueva República protege lo que ganó la Rebelión, han pedido ayuda al legendario cazarrecompensas Din Djarin (Pedro Pascal) y a su aprendiz Grogu.”
Esta premisa conecta de forma directa con la narrativa de la serie The Mandalorian, pero promete expandirse hacia nuevas dimensiones dentro del canon de Star Wars.
Favreau y Lucasfilm apuestan al futuro
Jon Favreau expresó su entusiasmo desde el anuncio del proyecto:
“He amado contar historias en el mundo que George Lucas creó. Llevar a Mandalorian y Grogu al cine es increíblemente emocionante.”
El director produce junto a Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm) y Dave Filoni, figura clave detrás de The Clone Wars y del crecimiento de la saga en televisión.
Conclusión
The Mandalorian and Grogu marca un momento clave para el universo de Star Wars: una fusión de nostalgia, acción espectacular y personajes entrañables. Con un elenco de primera y un estreno global programado para mayo de 2026, la cinta promete convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de la década.
Tráiler oficial: