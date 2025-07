The Fantastic Four: First Steps – Un reinicio que emociona y sorprende

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Marvel ha logrado lo inesperado con The Fantastic Four: First Steps, una película que reinicia con éxito a uno de los equipos más emblemáticos del cómic. Dirigida por Matt Shakman (WandaVision), esta nueva entrega no solo es visualmente impactante, sino también emocionalmente efectiva, logrando conectar con el público desde los primeros minutos.

Una historia independiente del MCU tradicional

Uno de los mayores aciertos del filme es desligarse del canon principal del MCU. Esta versión de los Cuatro Fantásticos existe en un universo alternativo, donde ya llevan cuatro años protegiendo a la humanidad. Esta narrativa evita largos orígenes y se enfoca en lo que realmente importa: los personajes y sus relaciones.

La ambientación tiene una vibra retrofuturista inspirada en los años 60, con una estética que recuerda a Los Supersónicos, pero con el tono serio y elegante que Marvel ha sabido manejar en sus mejores entregas.

Elenco que brilla con fuerza

Pedro Pascal como Reed Richards ofrece una actuación introspectiva, mostrando a un hombre abrumado por su inteligencia y responsabilidad. Vanessa Kirby, como Sue Storm, es el corazón del equipo, equilibrando poder y sensibilidad, especialmente al explorar su embarazo y las implicaciones emocionales que conlleva.

Joseph Quinn, como Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach, como Ben Grimm, aportan química, humor y drama. Johnny no es solo el típico joven arrogante; tiene profundidad, vulnerabilidad y una evolución palpable. Ben, por su parte, carga con el dolor de su transformación, y su arco emocional es uno de los más conmovedores del filme.

Galactus y Silver Surfer: amenazas a la altura

Ralph Ineson da vida a un Galactus aterrador y majestuoso. Lejos del diseño ridículo de versiones anteriores, este Galactus impone respeto desde su primera aparición. Julia Garner interpreta a una versión poderosa y misteriosa de Silver Surfer, anticipando que veremos múltiples variantes del personaje en futuras películas.

Espectáculo visual y música envolvente

First Steps es una experiencia cinematográfica que merece verse en IMAX. Las escenas en el espacio tienen una escala épica, con reminiscencias a Interstellar. El diseño de producción es vibrante y detallado, y la fotografía resalta el contraste entre la humanidad del equipo y la inmensidad del universo.

La música de Michael Giacchino es otro punto alto. Su partitura equilibra la emoción, el misterio y la grandeza, complementando perfectamente cada momento clave.

Una nueva etapa para Marvel

Después de años con altibajos en el MCU, The Fantastic Four: First Steps renueva la esperanza de los fans. El guion es sólido, el desarrollo de personajes está bien construido y el ritmo mantiene al espectador enganchado.

Con dos escenas postcréditos (una importante y otra divertida), Marvel deja claro que este equipo será esencial en el futuro del multiverso.

Conclusión

The Fantastic Four: First Steps es, sin duda, la mejor adaptación del equipo hasta la fecha. Con un balance perfecto entre acción, emoción y construcción de mundo, marca un regreso triunfal que entusiasma por lo que viene.

Puntuación final: 4.5 de 5