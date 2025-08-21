“Territorio sin sombras”, nueva exposición de Pablo Santiago Romera

SAN JUAN – El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció la apertura de “Territorio sin sombras”, una nueva exposición individual del artista y diseñador industrial Pablo Santiago Romera. La muestra, presentada en el Arsenal de la Marina Española en el Viejo San Juan, podrá visitarse libre de costo hasta el próximo 10 de octubre.

“Invitamos a todos a que visiten ‘Territorio sin sombras’ y se sumerjan en la fuerza creativa de Pablo Santiago Romera. Esta exposición es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro entorno desde una mirada distinta, donde el arte transforma lo cotidiano en un espacio de diálogo y descubrimiento. El Arsenal abre sus puertas para que el público disfrute, libre de costo, de esta valiosa propuesta artística”, expresó la directora ejecutiva del ICP, Melissa Santana.

En ‘Territorio sin sombras’, Santiago Romera presenta una colección de esculturas y lienzos que rescatan lo descartado y lo transforman en un potente manifiesto sobre la realidad sociopolítica de Puerto Rico. Bajo la curaduría de la artista y gestora cultural Norma Vila Rivero, la exposición integra una selección de obras de sus últimas dos muestras individuales, Los huesos al sol (2019) y De paisajes e interiores distópicos (2024), junto a una serie de piezas recientes que profundizan en su investigación material.

El artista trabaja con hormigón, hierro, acero oxidado, restos industriales, tela, hueso, foam y madera. Su obra se convierte en un objeto de silenciosa rebeldía que difumina la línea entre la escultura, la pintura y lo doméstico.

El público puede visitar la exhibición de lunes a viernes, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, La Puntilla del Viejo San Juan.