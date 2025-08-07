Tarta de manzana

Acela Soler Starlich

Esta tarta es una delicia ligera, jugosa y tan fácil de hacer que se va a volver una de tus favoritas.

Si eres como yo, que me gusta tener algo dulce en casa, esta tarta lleva más fruta que masa, lo que la hace suave y perfecta para postre o para la merienda. También es una opción más saludable para los que tenemos niñas y niños en casa y, ahora que iniciamos las clases, es una opción de merienda casera.

Con ingredientes sencillos y sin complicaciones, es ideal para cualquier ocasión.

Ingredientes

6 manzanas (preferiblemente las que son amarillas, pues su pulpa es más suave)

1/2 taza de harina

2 huevos

1/3 de taza de azúcar blanca

1/2 taza de leche

20 g de mantequilla derretida

8 g de levadura en polvo (1/2 sobre)

Ralladura y jugo de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Pelamos las manzanas, les quitamos el corazón y cortamos en láminas finas. Rocíalas con el jugo de limón para evitar que se oxiden, luego reservamos. En un bol grande, batimos los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Añadimos la leche, la mantequilla derretida, la vainilla, la ralladura de limón y mezclamos todo bien. Añadimos la harina y la levadura a lo que hemos batido. Mezclamos muy bien hasta obtener una masa ligera y sin grumos. No te preocupes si parece líquida; así debe ser. Incorporamos las láminas de manzana a la mezcla y removemos con cuidado para que queden bien impregnadas con la masa. Verter la preparación en un molde forrado con papel de hornear o ligeramente engrasado y poner en el horno que hemos prendido un poco antes a 350°F. Dejamos hornear durante 40-45 minutos, o hasta que esté doradita y, al pinchar con un palillo, salga limpio. Dejamos que la tarta se enfríe completamente antes de desmoldar. Puedes espolvorear con un poco de azúcar de confección si queremos decorarla.

Esta tarta está más rica después de unas horas o al día siguiente. Sírvela sola, con un poco de yogur o una bola de helado de vainilla.

¿La preparas? ¡Cuéntame cómo te quedó!

¡Buen provecho!

Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos donde aprenderás a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea.

Para información de recetas y clases me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina Con Acela.