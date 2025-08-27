Talleres de máscaras en Humacao: Educación, cultura e identidad para niños, jóvenes y adultos

HUMACAO – La alcaldesa del Municipio Autónomo de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, anunció el inicio de una nueva propuesta cultural con la celebración de los Talleres de Máscaras “Máscaras del Este: Reconectando con Nuestras Raíces”, que se llevarán a cabo en el Centro de Arte Ángel “Lito” Peña Plaza, comenzando este sábado, 30 de agosto de 2025, y continuando por cuatro sábados consecutivos (6, 13 y 20 de septiembre), en horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Estos talleres forman parte del plan de trabajo de la administración municipal para educar, inspirar y rescatar nuestras tradiciones culturales, ofreciendo a niños, jóvenes y adultos la oportunidad de aprender, crear y confeccionar su propia máscara artesanal. El programa contará con la dirección de los profesores del Colectivo Máscaras del Este, junto al reconocido profesor Gabriel López, experto en creación de mascaras, quienes guiarán a los participantes en la confección de estas piezas únicas que representan el folclor y la identidad de nuestra región.

La iniciativa incluye 30 espacios gratuitos, divididos en: 10 para niños (desde 8 años en adelante), 10 para jóvenes y 10 para adultos.

Los talleres proveerán todos los materiales necesarios y buscan fomentar no solo el desarrollo artístico, sino también el fortalecimiento de la unidad comunitaria y el aprecio por nuestras raíces culturales.

La alcaldesa Trujillo Plumey expresó: “La cultura es uno de los pilares más importantes en el desarrollo de nuestra ciudad. Estos talleres son una oportunidad para sembrar en nuestra gente, especialmente en nuestros niños y jóvenes, el orgullo de lo que somos y el valor de mantener vivas nuestras tradiciones. Humacao es cultura, y desde aquí seguimos construyendo un futuro de identidad, orgullo y creatividad para nuestra Capital del Este.”

Los interesados deben comunicarse para reservar su espacio a los teléfonos (787) 285-3550 o (787) 852-3066, ext. 3362.