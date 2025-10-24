Realizan taller de sensibilización y acción contra la violencia hacia los adultos mayores en Humacao

HUMACAO – La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), en colaboración con el Municipio Autónomo de Humacao, realizó el quinto Taller de Sensibilización y Acción contra la Violencia hacia Adultos Mayores en el Coliseo Marcelo Trujillo Panisse.

El evento, que contó con la asistencia de profesionales, líderes comunitarios y ciudadanos, tuvo como objetivo fortalecer la conciencia y la acción frente a las diversas formas de violencia que enfrentan las personas de edad avanzada en Puerto Rico.

“Cada persona mayor es un tesoro de sabiduría y experiencia. Desde la OPM, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que vivan con dignidad y libres de violencia. Sin la colaboración de todos, no podemos lograrlo”, expresó la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez.

Durante el taller, Piñeiro Vázquez abordó temas legales relacionados con la Ley 54-1989 y presentó recursos de apoyo, incluyendo líneas de ayuda y orientación legal.

La psicóloga de la OPM, doctora Esther Figueroa, compartió herramientas para identificar señales de maltrato y cómo implementar protocolos de referidos. La conferenciante Byankah Sobá, especialista en temas de adultos mayores, brindó una ponencia interactiva centrada en la salud mental y la prevención del aislamiento, enfatizando la necesidad de acompañar y respetar a esta población.

“Este taller es parte de una serie de iniciativas que estamos llevando a cabo en distintas regiones alrededor de todo Puerto Rico. Necesitamos educar y sensibilizar a nuestra comunidad para proteger a quienes tanto han dado por nosotros”, destacó la procuradora de las mujeres.